Geçtiğimiz günlerde bebek bekledikleri ortaya çıkan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında yer alan habere göre, ünlü çiftin erkek bebeği olacak.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile moda tasarımcısı Başak Dizer, Paris'te hayatlarını birleştirmelerinden beş yıl sonra bebek heyecanı yaşıyor.

Anne ve baba olmak için gün sayan ikilinin bebeğinin cinsiyeti de belli oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında yer alan habere göre, ünlü çiftin erkek bebeği olacak.

"Mutluluğumu kelimelere dökemiyorum"

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına önceki gün telefonla bağlanan anne Tatlıtuğ, "Mutluluğumu kelimelere dökemiyorum. Beklenen bir şeydi, güzel haberi verdikleri için ikisine de teşekkür ediyorum. Dualarım karşılıksız kalmadı. Heyecandan konuşamıyorum" şeklinde konuştu.