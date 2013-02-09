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Kıvanç Tatlıtuğ ile Azra Akın 4'üncü defa ayrıldı

Kıvanç Tatlıtuğ-Azra Akın çiftinin ayrılık açıklaması ortak ajanslarından geldi

09 Şubat 2013 11:38

11 yıldır defalarca ayrılıp barışan Kıvanç Tatlıtuğ-Azra Akın çifti, bir kez daha ilişkilerini noktaladı. Çiftin yakın çevrelerine "Defalarca denedik ama olmuyor" dediği belirtiliyor.

Kıvanç Tatlıtuğ-Azra Akın çiftinin ayrılık açıklaması ortak ajanslarından geldi.

Geçen hafta grip nedeniyle hastanelik olan Akın’ın yanında Tatlıtuğ’un olmaması dedikoduları güçlendirmişti.

O gün ayrılık iddiasını yalanlayan tarafların yakınlarına "11 yıldır kaç kere ayrılıp barıştığımızı biz bile unuttuk. Evlilik gibi bir ilişki yaşadık. Bir tek imza eksikti. Defalarca denedik ama olmuyor" diyerek ilişkilerine nokta koyma kararı aldıkları ortaya çıktı.

Tatlıtuğ’un Akın’a olan düşkünlüğünü "Kimse beni tanımıyorken hayatımdaki kadın Azra’ydı, onun yeri ayrı" sözleriyle her fırsatta dile getirdiği biliniyor.

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