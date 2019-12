“Kıvanç Tatlıtuğ her gün 500 mekik, 150 şınav çekti”

T24 -

Şu sıralar en çok konuşulan konulardan biri Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni dizisi ‘Kuzey Güney’de sıkça görülen ve dizinin dahi önüne geçen “baklavalı” karnı ve fit vücudu. Tatlıtuğ’un 1,5 ay gibi kısa bir sürede ‘Aşk-ı Memnu’daki Behlül’den profesyonel bir dövüşçüye dönüşmesinin arkasındaki isimlerse spor antrenörü Tony Hill ile beslenme uzmanı eşi Karen Hill.Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, 14 yıldır evli olan çift spor salonunda tanışmış ve bir ay içinde evlenip çocuk sahibi olmaya karar vermişler. Karen Hill bu konuda “Tanrı bizi dünyaya bir arada olmak ve insanlara bedenlerini daha iyi kullanmalarını öğretmek için göndermiş. Bunu tanışır tanışmaz anladık” diyor. Tony Hill eski bir polis memuru aynı zamanda da müzisyen. O kaslı, iri yarı görüntüsüne aldanmayın. Çok da duygusal.Antrenman sırasında öğrencilerine bağırıp çağırsa da onlar mekik çekerken gönüllerini almak için kulaklarına slow caz şarkıları mırıldanmayı ihmal etmiyor. Karen da çok katı diyet listeleri hazırlasa da haftada bir kaçamak yapmanıza, makarna ve pastalara dalmanıza izin veriyor. İkili ile Feriköy’deki ofislerinde buluştuk ve Tatlıtuğ’un meşhur baklavalarının hikayesini dinledik.Karen Hill: Aslında kilo vermedi, sadece vücudunda yağ olarak bulunan ağırlık kasa dönüştü. Bu da görünümünü değiştirdi. Bu arada Kıvanç’ın bu hale gelmesinin tek sorumlusu da biz değiliz. Boks eğitmeni olan Ara Karanfil’in de en az bizim kadar emeği vardır. Tony 30, ben 20 yıldır bu işin içindeyiz, sadece Kıvanç Tatlıtuğ’un eğitmeni olarak tanınmamız biraz haksızlık gibi geliyor zaten. Ama tabii ki onunla çalışmanın bize tanınmak adına kattığı pozitif etkiyi de yadsıyamayız. Sonuçta biz Kıvanç ile birebir 1,5 ay kadar çalıştık ve o çok bahsedilen, meşhur karın kasları da Tony’nin marifeti!Tony Hill: Kıvanç çok inatçı ve istekli bir öğrenciydi. Bunun zor bir süreç olacağını biliyordu ama vücudundaki değişiklikleri fark ettikçe heyecanlandı. Sözümüzden çıkmadı. Çok sabırlıydı. Karın kasları benim antrenmanlarım sonucunda ortayaçıkmış olabilir ama Kıvanç, Karen’ın ona verdiği beslenme programını doğru uygulamamış olsaydı başaramazdık.Neler yedi? Neler yasaktı? Haftada kaç gün antrenman yaptı?Karen H.: Tatlıtuğ’a ilk yasakladığım şey süt ve süt ürünleri oldu. Çünkü bu ürünler bilinenin aksine vücudun su toplamasına neden olur ve hazımsızlık yapar. İkinci yasağımız da alkoldü. Özellikle ilk iki hafta bir kadeh bile içmesi yasaktı. Bunu harfiyen yerine getirdi. Bunun dışında da işlenmiş her türlü gıdadan uzak durdu. Makarna, ekmek, diyet bisküvi, mısır gevreği gibi. Bol bol kırmızı et, tavuk, balık, yumurta. Her türlü sebze, baklagil ve meyve. Bir de kuruyemiş.Tony H.: Protein tozu da içti. Onu da sütsüz içti tabii ki. Antrenmana gelince, çok göz önünde olmayan bir spor salonunda birlikte çalıştık. Haftada minimum üç gün birlikteydik. Antrenmanımız da 1,5 saat sürüyordu. Dokuz yıl askerlik yaptım. Orduda geçirdiğim yıllardan esinlenerek hazırladığım antrenmanlarım var. Kişiyi belli bir ritme alıştırıp vücudundaki 600 kası bir anda çalıştırıyorum. Vücudun dengeye oturması için ek olarak uyku saatlerini de dengeledik. Sabah 07.00’de kalkıp akşamları en geç 23.00’te uyudu. Her gün 500 mekik, 150 şınav ve 100 barfiks çekiyordu.Tony H.: Programımız size vücudunuzdaki kasları nasıl kullanmamızı öğretiyor. Spor salonlarında saatlerce yürüyüş bandında koşarak zayıfladığınızı sanabilirsiniz ama farkında olmadan dizlerinizi sakatlarsınız. Doğru hareketleri yapıp kaslarınızı canlandırmanız gerek. Dört haftada doğru beslenme programı ile herkesin vücudunda bir değişiklik olur.Metabolizmanızın doğru hızda çalışması için uyku önemli. Gece en geç 23.00’te yatmalı ve sabah 07.00’de kalkmalısınız. Süt ürünlerinden uzak durun. Kahvaltıda peynir-ekmek yerine meyve ve yumurta yemeyi deneyin. Günde en az iki litre su için. Kahve ve çay içerek su ihtiyacınızı karşıladığınızı sanmayın. Sabahları ılık suyun içine limon ve saf elma sirkesi ekleyerek içmek karaciğer ve böbrek temizliği için yararlıdır. Gazlı diyet içeceklerden uzak durun. Meyve şekerdir. O yüzden meyve ihtiyacınızı akşamları değil de gündüzleri giderin. Protein tozu spor sonrası ya da ara öğün olarak içilebilir. Her şeyi doğada bulunduğu haliyle tüketmeye çalışın. Salam, sosis gibi şarküteride bulunan etlere de rağbet etmeyin. Elinizin altında bir parça meyve ve kuruyemiş bulundurun.