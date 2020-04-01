Hastaneye kaldırılan Kıvanç Tatlıtuğ'dan açıklama

Kendisini iyi hissetmediği için kontrol amaçlı hastaneye yatan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. "15 gündür eşim ile evimizdeydik. Ancak bazı şikâyetlerim üzerine geldiğim hastanede beni müşahede altına aldılar" diyen Tatlıtuğ, "Lütfen kaygılanmayın. Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum. Bilgilendirme yapacağım" dedi.



Kıvanç Tatlıtuğ Koronavirüs salgını nedeniyle eşi Başak Tatlıtuğ ile Kemerburgaz’da orman içinde bulunan evlerinde inzivaya çekilmişti. Hürriyet'in haberine göre; önceki akşam kendisini iyi hissetmeyen ünlü oyuncunun kontrol amaçlı Liv Hospital’a gittiği öğrenildi. Hastaneye yatışı yapılan Tatlıtuğ’un Koronavirüs'ten şüphelendiği ileri sürüldü.

Kıvanç Tatlıtuğ, kişisel sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu: