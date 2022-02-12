Kıvanç Tatlıtuğ, Hakan Günday ve Onur Saylak Netflix filminde buluşuyor

Onur Saylak ve Hakan Günday, Netflix'te yayınlanacak olan yeni filmleri için çalışmalara başladı. Filmin başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ rol alacak.

Yönetmen Onur Saylak ve yazar Hakan Günday Netflix filmi için bir kez daha buluştu. “Daha” ve “Şahsiyet”in ardından son olarak Uysallar’ı çeken ikili şimdi de birlikte bir film hazırlıyor. Filmin yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hakan Günday’ın yazdığı ve Netflix'te yayınlanacak olan filmin başrol oyuncusu ise Kıvanç Tatlıtuğ yer alacak.

Tatlıtuğ yakın zamanda da Nar Film imzalı “Aşıklar Bayramı” filminde Settar Tanrıöğen’le başrolü paylaşmıştı.