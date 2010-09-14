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Yaşam

Kıvanç Tatlıtuğ Ezel'e geçerse...

İki ünlü oyuncuyu ekibine katan dizide dün akşam izleyicileri Kıvanç Tatlıtuğ merakı sardı.

14 Eylül 2010 03:00

T24 - İki ünlü oyuncuyu ekibine katan dizide dün akşam izleyicileri Kıvanç Tatlıtuğ merakı sardı.

 
KIVANÇ TATLITUĞ'UN EZEL'E KATILDIĞI AN...


ATV'nin sevilen dizisi Ezel, yeni sezona iki yeni isimle başladı.


Kenan İmirzalioğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz, Barış Falay gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin ekibine bu sezon önce Haluk Bilginer ve ardından da Kıvanç Tatlıtuğ katıldı.


Tatlıtuğ'un rolü merakla bekleniyordu ve ünlü oyuncu, Ramiz Dayı'nın torunu "Sekiz" olarak dizinin son dakikasında ekranda belirdi.


Yakışıklı oyuncu, sanal alemde de gündem konusu yarattı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın "Trending Worldwide" listesinde ilk sıraya oturdu.


Kıvanç Tatlıtuğ, haftalardır merakla beklenen Haluk Bilginer'i bile geride bıraktı.

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