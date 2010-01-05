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Kıvanç Tatlıtuğ Brad Pitt'den daha pahalı

Gümüş dizisinin finalini Arap ülkelerinde 80 milyon kişi seyretmiş.

05 Ocak 2010 02:00

T24- Kanal D’nin CEO’su İrfan Şahin, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan’ın yurtdışında gösterilen Türk dizilerine tanıtım teşviki verilmesiyle ilgili sözlerini değerlendirdi.

Türk dizilerinin, özellikle son 3 yıldır tanıtıma katkısının bilinenin çok üzerinde olduğunu belirten Şahin, telefonla bağlandığı NTV’nin “Haftasonu Haber Merkezi” programında Zafer Çağlayan’ın dizilerde yerli ürünlerin kullanılmasıyla ilgili görüşüne katılmadığını belirtti.

Şahin, “O dizinin veya filmin hikâyesi neyi gerektiriyorsa onu kullanmak lazım. Gümüş dizisinin final bölümünü Arap ülkelerinde 80 milyon kişi seyretti. Bu rekordur. Bu dizide oynayan oyunculara bugün Arap ülkelerinde inanılmaz talep var. MBC’nin Başkanı Fari İsmail bir gün beni aradı Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili olarak ‘Sizin oyuncunuz Brad Pitt’ten daha pahalı burada’ dedi. Gerçekten de öyle... Orada oyuncularımızın fiyatı daha yüksek, açılışlara gidiyorlar, reklam filmlerinde oynuyorlar.
Arkası gelecek. O ülkelerden pek çok sermayedar Türkiye’ye gelip bazı oyuncularla film yapmak istiyor” diye konuştu.

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