Kıvanç Tatlıtuğ, apar topar hastaneye gitti!

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un önceki akşam apar topar Bodrum'daki özel bir hastaneye giderek Koronavirüs testi yaptırdığı belirtildi. Vakaların artması ile panik yapan Kıvanç Tatlıtuğ'un testini yaptırıp, hastaneden ayrıldığı ve sonucunu beklediği öğrenildi.

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Tatlıtuğ, önceki akşam apar topar Bodrum'daki özel bir hastaneye gitti.

İddialara göre; hastanede yaklaşık 1 saat kalan Tatlıtuğ, Covid-19 testi yaptırdı.

Vakaların artması ile panik yapan Kıvanç Tatlıtuğ'un testini yaptırıp, hastaneden ayrıldığı ve sonucunu beklediği öğrenildi.