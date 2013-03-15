Kıvanç Tatlıtuğ, Akbank'tan 2 milyon dolar mı alacak?

Manken ve oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı son reklam filminden 2 milyon dolar alacağı iddia edildi.



"Kuzey Güney" dizisiyle yükselişini sürdüren Tatlıtuğ, Magnum’un ardından Akbank’ın reklam yüzü oldu. Reklamda Tatlıtuğ’a oyuncu İlker Ayrık eşlik etti. milliyet.com.tr'de yer alan habere göre ‘Kuzey Güney’ dizisinden bölüm başına 40 bin TL ücret aldığı bilinen Tatlıtuğ’un Akbank reklamı için 2 milyon dolar alacağı iddia edildi.



Avşar 1.5 milyon $ almıştı



15 yıl sonra ilk kez lisans alarak faaliyete geçen Odeabank’ın reklamlarında oynayan Hülya Avşar, 1.5 milyon dolara, Vakıfbank’ın ardından bu sezon ING Bank reklamlarında oynayan Acun Ilıcalı’nın 1 milyon dolara, Vakıfbank Paraf Kart reklam yüzü Murat Boz’un 1 milyon liraya, İş Bankası reklamlarında Servet Beyi canlandıran Cem Yılmaz’ın 2 yıl için 5 milyon dolara imza attıkları gündeme gelmişti.

Yeniden Denizbank reklamlarında rol alan ve 10’u aşkın film çeken Beyazıt Öztürk’ün 3 milyon dolara anlaşma yaptığı biliniyor. Şafak Sezer’in ise Finansbank reklamından 1.5 milyon dolar aldığı gündeme gelmişti.