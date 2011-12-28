Kıvanç 'Muhteşem Yüzyıl'la zirvede





T24- Medya Takip Merkezi’nin 2011’de en çok takip edilen dizi ve oyuncuları listesi açıklandı. En çok konuşulan ve gündemde kalan dizi, Star TV’ye geçen ‘Muhteşem Yüzyıl’ olurken, Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat’i tahtından etti





Yıl boyunca gazete ve dergilerde yayımlanan haber ve yazıların incelenmesi sonucu ortaya çıkan Milliyet'te yayımlanan rapora göre, ‘Muhteşem Yüzyıl’, 8 bini aşkın haber ve yazıya konu olarak en yakın rakibine büyük fark attı.





Oyunculara bakıldığındaysa listenin tepesinde Kıvanç Tatlıtuğ yer alıyor. ‘Aşk-ı Memnu’ dizisinde yakaladığı çıkışı, ‘Kuzey Güney’de sürdüren Tatlıtuğ’un adı, 3 binden fazla haber ve yazıda geçti. Oyuncu böylece, eski rol arkadaşı Beren Saat’i liderlik koltuğundan etti.



İlk 10 listesi şöyle oluştu:









