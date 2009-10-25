Kıvanç ile dizide bedava yatmaya razıyım”

Fotomodel Dilek Çelik, Kıvanç Tatlıtuğ hakkında çok ilginç açıklamalarda bulundu
25 Ekim 2009 03:00
Fotomodel Dilek Çelik, Kıvanç Tatlıtuğ hakkında çok ilginç açıklamalarda bulundu
‘2 saat yan yana çıplak kaldık’
Kanal
D’deki ‘Aşk-ı Memnu’ dizisinin son bölümünde Kıvanç Tatlıtuğ (Behlül),
yasak aşk yaşadığı Bihter’i (Beren Saat) aldatıyor. Yataktaki meçhul güzel fotomodel Dilek Çelik çıktı.
Bir
zamanlar Tarkan’ın ağabeyi Hakan Tevetoğlu ile aşk yaşayan ‘Tarkan’ın
baldızı’ olarak tanınan Dilek Çelik 1.5 dakikalık sahneyle şöhret oldu.
Dilek Çelik “1.5 dakikalık görüntü için yatakta çıplak halde 2 saat
yattık. Kıvanç çok kibar bir çocuktu” dedi.
‘Şimdilik sevişmedik’
Dilek
Çelik sözlerine şöyle devam etti: “Kıvanç yatağa girerken bana
‘merhaba’ dedi. Ona ve diziye o kadar hayranım ki nutkum tutuldu. Zorla
‘merhaba’ diyebildim.
Yanına gidip imza almayı düşündüğüm adam
çıplak yanımda yatıyordu! Heyecanlandığımı anladı. ‘Sakin olun, kısa
bir sahne. Abartı yok’ diye beni rahatlattı. Şimdilik sevişmedik, ama
ilerki bölümlerde olabilir. Çok az bir para aldım. Kıvanç ile rol
gereği bedava yatmaya razıyım”