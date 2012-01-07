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Kıvanç gibi türkü söyledi

Kıvanç Tatlıtuğ’dan sonra, sevgilisi Azra Akın da başrolünde oynadığı dizide türkü söyledi.

07 Ocak 2012 02:00


T24- Kıvanç Tatlıtuğ’dan sonra, sevgilisi Azra Akın da başrolünde oynadığı dizide türkü söyledi. Akın, yorumuyla beğeni topladı.




Hürriyet'in haberine göre, danstaki yeteneğini “Yok Böyle Dans” yarışmasıyla ispatlayan Azra Akın, başrolünde oynadığı “M.U.C.K” adlı yeni dizide de sesinin güzelliğini gösterdi. Akın, bir şan hocasını canlandırdığı dizide “Yağmur Yağar Taş Üstüne” isimli anonim türküyü seslendirdi. Akın’ın piyano da çaldığı sahne, dizinin önceki akşam yayınlanan ilk bölümünde ekrana geldi.


Ünlü oyuncu, yorumuyla beğeni topladı. Azra Akın’ın sevgilisi Kıvanç Tatlıtuğ da bir süre önce başrolünde oynadığı “Kuzey Güney” dizisinde “Tabip sen elleme benim yaramı” türküsünü seslendirmiş, yanık sesiyle ekran başındakileri ağlatmıştı.



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