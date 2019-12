Eski menajeri Erkan Özerman, Kıvanç Tatlıtuğ hakkında ağır konuştu: ‘Kıvanç bana yalan söyledi ortaokul mezunuymuş’



Kıvanç Tatlıtuğ hakkında eski menajeri Erkan Özerman ağır konuştu. Özerman Hafta Sonu dergisine verdiği röportajda “Kıvanç, 2002 Best Model of the World birincisiydi. Ona Fransa’da bir ajansla kontrat yaptırdım. 100 bin dolarlık bir anlaşma imzalayıp parasını aldı, adamları ortada bıraktı. Kefil olarak cezalar bana geldi. Kıvanç’a dava açtım. İlkini kazandım şimdi ikinci davayı açtım” dedi. Tatlıtuğ’un kendisine çok yalan söylediğini öne süren Özerman “Kıvanç’ı Fransa’da okula kaydettirmek istedim, lise mezunu bile olmadığı ortaya çıktı. Bize söylediğinin aksine Ortaokul mezunuymuş” diye konuştu.