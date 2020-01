Kıvan Tatlıtuğ hakkındaki kaset iddiası yalan çıktı

T24 - Erkan Özerman'ın kasasında yıllardır mahkemelik olduğu Kıvanç Tatlıtuğ'a ait çok özel bir kasetin bulunduğu iddiası gündeme geldi. İddiaya göre bu kaset Kıvanç Tatlıtuğ'u zor duruma düşürecek görüntüler içeriyordu. Merak uyandıran bu iddianın ardından Kıvanç Tatlıtuğ'un eski menajeri Erkan Özerman dün sabah Beyaz TV'de konuk olduğu "Beyaz Manşet" programında elindeki fotoğraf ve görüntülerin hepsinin dergilerde, gazetelerde yayınlandığını söyledi.





Radikal gazetesinde yer alan haber göre; fotoğrafları gösteren Özerman, "Adil Gültekin’in reklamıdır bu. Bu resimler 5 bin tane dağıtılmış, herkesin elinde var. Ben saklı bir şey çıkartmıyorum. Ayrıca Allah korusun Best Modellerin hakkında yanlış bir şey olursa, porno olursa, kaset olursa ben ne yaparım biliyor musunuz, sadece saklarım" dedi. Özerman, Best Model of Turkey Birincisi Tuğba Melis'i işaret ederek, "Bir korku filmi yaratmaya çalışıyorlar. Zavallı o benim manken kızın porno yıldızı olmadığı gibi" diye konuştu. Bugüne kadar toplam 128 mankeni olduğunu belirten Erkan Özerman, sözlerini şöyle sürdürdü:



127'si ile aramda çıt çıkmamış. Kıvanç Tatlıtuğ ile de niye çıktığı ortada. Kefil olmuştum, beni perişan etti. Olay hukuki bir olaydır, kan davası değildir. Şu anda o arkadaşımız, o Best Modelimiz Türkiye’deki en tepedekilerden biriyse bununla ancak ben gurur duyarım. Buradan benim bir kazancım yok ki...





Konuşma yasağı aldıracak



Özerman hakkında yeni iddiası nedeniyle dava açmaya hazırlandıklarını belirten Kıvanç Tatlıtuğ'un avukatı Yalçın Kavak ise "Ortada bir kaset falan kesinlikle yok. Bu büyük bir yalan. Erkan bey bu sabah çıkıp bu iddiayı yalanlayınca yeni bir dava açmaktan vazgeçtik. Ancak 2 ayrı davamız var. Bunlardan biri hakaret için tazminat, diğeri de artık Kıvanç hakkında konuşmaması için tebdir kararı aldırma yönünde olacak. Kıvanç bütün bunlara gerçekten çok üzülüyor" dedi.