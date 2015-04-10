Kitlesel ölümlerin nedeni açıklandı

Science dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, Dünya sularında

meydana gelen

değişimler ani bir volkanik patlamadan kaynaklandı. Bu da okyanuslardaki canlı

yaşamının yüzde 90'ının, kara üzerindeki hayvanların da üçte ikisinin ölümüne yol

açtı.

Okyanusların volkanik patlama nedeniyle yüksek oranda karbondioksit

emdiği

belirtilen araştırmada, bunun suları asitli ve hassas yaşam formları için de yaşanmaz

hale getirdiği kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kaya örneklerinin incelenmesi

sonucu elde edilen

verilere göre, okyanuslar o dönem bugünkü ile aynı oranda karbondioksit absorbe

ediyordu, ancak bu 10 bin yıl boyunca kalıcı oldu.

Araştırmada kullanılan kayalıklar yüz milyonlarca

yıl önce okyanus tabanındaydı ve

zaman içindeki asit değişimlerinin izlerini taşıyor.

Edinburgh Üniversitesi Yer Bilimleri Fakültesi'nden Matthew Clarkson, "Bilim insanları

uzun süredir tüm zamanların en büyük kitlesel ölümlerinin yaşandığı sırada

okyanuslarda asitlenme olduğunu tahmin ediyordu ancak şu ana dek kanıt eksikti”

dedi.

Clarkson, “Bu, günümüzde insanların yol açtığı karbon salınımının yol açtığı

okyanus asitlenmesini göz önünde bulundurunca endişe verici bir bulgu” şeklinde

konuştu.