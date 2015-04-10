Kitlesel ölümlerin nedeni açıklandı

Science dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, Dünya sularında
meydana gelen
değişimler ani bir volkanik patlamadan kaynaklandı. Bu da okyanuslardaki canlı
yaşamının yüzde 90'ının, kara üzerindeki hayvanların da üçte ikisinin ölümüne yol
açtı.
Okyanusların volkanik patlama nedeniyle yüksek oranda karbondioksit
emdiği
belirtilen araştırmada, bunun suları asitli ve hassas yaşam formları için de yaşanmaz
hale getirdiği kaydedildi.
Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kaya örneklerinin incelenmesi
sonucu elde edilen
verilere göre, okyanuslar o dönem bugünkü ile aynı oranda karbondioksit absorbe
ediyordu, ancak bu 10 bin yıl boyunca kalıcı oldu.
Araştırmada kullanılan kayalıklar yüz milyonlarca
yıl önce okyanus tabanındaydı ve
zaman içindeki asit değişimlerinin izlerini taşıyor.
Edinburgh Üniversitesi Yer Bilimleri Fakültesi'nden Matthew Clarkson, "Bilim insanları
uzun süredir tüm zamanların en büyük kitlesel ölümlerinin yaşandığı sırada
okyanuslarda asitlenme olduğunu tahmin ediyordu ancak şu ana dek kanıt eksikti”
dedi.
Clarkson, “Bu, günümüzde insanların yol açtığı karbon salınımının yol açtığı
okyanus asitlenmesini göz önünde bulundurunca endişe verici bir bulgu” şeklinde
konuştu.