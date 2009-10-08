'Kitlesel ölümler yaşanacak!'

“Oldukça tehlikeli bir tür”

“30 milyon kişi aşılanacak”

Hac ibadetine yönelik hiç bir engel yok

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Erhan Başyurt ve Ankara Temsilcisi Adem Yavuz Arslan'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2010 yılının 'Domuz Gribi Yılı' olacağını belirten Akdağ, tedbir alınmaması durumunda tirajik olayların yaşanabileceğini söyledi. Sağlık Bakanı, paniğe gerek olmadığını ama hastalığın da çok ciddiye alınması gerektiğini belirterek şunları söyledi:"Domuz gribi bizim de içinde bulunduğumuz Kuzey yarım kürede aralık ayı itibariyle hızlı bir artış gösterecek. Bu grip soğuğu seven bir tür. Bulaştığı yerde birkaç gün yaşayabiliyor ve kolay yayılıyor. İnsan vücudu da bu tür virüsü tanımadığı için kolay gelişebiliyor. Bu yüzden tehlikeli bir tür." Akdağ, bakanlık olarak virüsün gelişimini 81 ilde sıkı takip altında tuttuklarını söyledi. 15 Ekim sonrası bilgilendirme toplantılarına başlayacaklarını açıklayan Akdağ şunları söyledi:"45 gün boyunca her türlü yöntemle bilgilendirme yapacağız. Panik yapmayalım ama gerçek olan bir şey var, salgın başlayacak. Bundan kaçış yok. Salgın başlayınca da yayılmasını yavaşlatmaya çalışacağız. Birçok ülkede hastalık yayıldı ama biz hastalığı sokmadık. Ekim ayı sonunda aşı gelecek. 40 milyon doz aşı alacağız. 24 yaş altı herkesi ilk etapta aşılayacağız. 24 yaş üstündekilerden de risk grubundakileri aşılayacağız. Aşağı yukarı 30 milyon insanı ücretsiz olarak aşılayacağız. Sıkı tedbirler uygulayacağız.Mesela bir okulda bir iki vaka tespit edilirse o okulu hemen tatil edeceğiz. Tedbirlerimizi en kötü senaryoya göre alacağız." Akdağ, "Yılbaşına kadar olan döneme dikkat etmek şart. Vatandaşımız bakanlığın uyarılarına çok dikkat etsin. 2010 yılının Domuz Gribi Yılı olacağını söylemek abartı olmaz. Büyük salgın kaçınılmaz. Dünya Sağlık Örgütü domuz gribinden kitlesel ölümlerin olabileceğini söylüyor. Herkes tedbirlere riayet etsin" dedi.

Sağlık Bakan Recep Akdağ domuz gribi sebebiyle haccın erteleneceği yönündeki tartışmalara da noktayı koydu. Aşının ay sonu geleceğini belirten Bakan Akdağ, hacca gidecek tüm adayların aşılanacağını, yetişmeyenlerin de oraya giderek yerinde aşılanacağını açıkladı.



İstismar eden ahstaneyi kapatırım

Sağlık Bakanı Akdağ, son günlerin tartışmalı konusu para karşılığı organ nakli konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı. Akraba dışı organ nakilleri konusunda çok sıkı denetimler yaptıklarını belirten Akdağ " şu anda 10 müfettişimiz akraba dışı organ nakilleri dosyasını tek tek inceliyor. Yüzü aşkın dosya var. Eğer parasal bir ilişki tespit edilirse hem suç duyurusunda bulunulacak hem de hastanenin ruhsatı iptal edilecek. Para ilişkisine asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu.