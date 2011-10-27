-KİT'ler 9 milyar liralık yatırım yapacak ANKARA (A.A) - 27.10.2011 - Kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT), gelecek yıl toplam 9 milyar 76,9 milyon lira yatırım yapması öngörülüyor. Bu yatırımın 602,5 milyon liralık bölümü, özelleştirme kapsamındaki 5 KİT tarafından gerçekleştirilecek. Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 2012 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, gelecek yıl 22 KİT ve bağlı ortaklık, 8 milyar 474,4 milyon lira, özelleştirme kapsamındaki 5 KİT ise 602,5 milyon lira tutarında yatırım yapacak. Söz konusu kuruluşların gelecek yıl 3 milyar 616,3 milyon lira finansman ihtiyacı bulunuyor. MKEK, EÜAŞ, BOTAŞ, ÇAYKUR, TCDD, TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ, PTT, DHMİ, Sümer Holding, TEDAŞ ve Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş'nin dışındaki KİT'ler uzun dönemde borçlanma yoluna gitmeyecek. Gelecek yıl en yüksek yatırımı, 4 milyar 112 milyon lira ile TCDD yapacak. Kurum bu amaçla 374 milyon liralık kaynağa ihtiyaç duyacak. Borçlanma ve yatırımlar nedeniyle TCDD, 363,3 milyon lira faiz dışı fazla verecek. EÜAŞ'ın da gelecek yıl 928 milyon lira yatırım yapması öngörülüyor. Kurum, 394,2 milyon lira faiz dışı fazla verecek. EÜAŞ'ı 718 milyon lira ile TPAO, 650 milyon lira ile TEİAŞ ve 500'er milyon liralık yatırım tutarıyla BOTAŞ ve TEDAŞ izliyor. Karara göre, tüm işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği artıracak ve maliyetleri düşürecek tedbirler alınacak. Atıl durumda olan gayrimenkuller satış, kiralama veya bedelli devir gibi usullerle, rayiç bedel esas alınarak değerlendirilecek. Üretilecek mal ve hizmetlere yönelik tedarik edilecek hammadde miktarı ve fiyatı ile üretilen mal ve hizmetlerin miktar ve fiyatları, programda yer alan hedefleri sağlayacak şekilde tespit edilecek.