-KİTAPTA SEVİNDİRİCİ GELİŞME ANKARA (A.A) - 09.03.2011 - Türkiye'de geçen yıl 34 bin 857 kitap basıldı, yayımlanan kitap sayısı bir önceki yıla göre yüzde 14.3 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı ISBN Türkiye Ajansı'ndan elde ettiği, yıllık yayımlanan kitap sayısına ilişkin verilerin yer aldığı ''Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN)'' istatistiklerini açıkladı. Uluslararası Standartlar Organizasyonunca (ISO) hazırlanan ISBN kitap numaralama sistemi verilerine göre, 2010 yılında Türkiye'de yayımlanan kitap sayısı 2009'a oranla yüzde 14.3 arttı. Türkiye'de geçen yıl 34 bin 857 kitap, 330 elektronik kitap (DVD, VCD, CD), 305 web tabanlı elektronik kitap, 36 kitap kaseti, 83 harita ve 156 diğer materyal olmak üzere toplam 35 bin 767 materyal için ISBN alındı. Verilere göre, 2010'da sosyal bilimler konusunda yayımlanan materyaller, 2009'a göre yüzde 2.4 azalırken, edebiyat ve retorik konusu üzerine yayımlar 34.2 arttı. Geçen yıl basılan materyallerin yüzde 33.6'sı sosyal bilimler, yüzde 35.7'si edebiyat ve retorik, yüzde 7.6'sı coğrafya ve tarih, yüzde 6.5'i din, yüzde 5.9'u teknoloji (uygulamalı bilimler) konusu üzerine yayımlandı. Materyallerin yüzde 93.6'sı Türkçe, yüzde 3.9'u ise İngilizce yayımlandı. Materyallerin basım adedi 141 milyon 345 bin 319 olup, 2009 yılına göre yüzde 8.6 arttı. Yayınların yüzde 85'i özel sektör, yüzde 11.1'i kamu ve eğitim kurumları, yüzde 3.7'si ise sivil toplum kuruluşlarınca yayımlandı. Özel sektörce yayımlanan materyaller, 2009'a göre yüzde 10.5 arttı. Yayımlanan materyallerin basım adedi 141 milyon 345 bin 319 olup, bu rakam bir önceki yıla göre, 8.6 artış gösterdi. -ISBN- ISBN, 1972'de ISO tarafından hazırlanan ve üye ülkelerin onayıyla yürürlüğe giren bir kitap numara sistemi. Sistemle, kitap numaralarının uluslararası bir yöntemle düzenlenerek standardize edilip, ISBN verilerek belirli bir yayımcının yayınladığı materyalin (yazılı, sözlü, görüntülü, kaydedilmiş her türlü belge) kimliğini tanımlamak amaçlanıyor. Türkiye'de ISBN işlemleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı ISBN Türkiye Ajansınca yürütülüyor. ISBN işlemlerine ilişkin veriler, ilk kez 2010'da, 2008-2009 yılları sonuçlarına yer verilerek yayımlanmıştı.