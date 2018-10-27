Kitapseverler seferber oldu, yeni akülü tekerlekli sandalye aldı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP\'ta doğuştan yürüme engelli Recep Uğur (38), bozulan akülü tekerlekli sandalyesinin yerine yenisini alabilmek için sokakta kitap satışına başladı. Kitapseverlerin, 5 günde kitapların tamamını satın aldığı Recep Uğur, desteklerle biriktirdiği 18 bin lira ile yeni akülü tekerlekli sandalye aldı.

Sinop\'ta yaşayan doğuştan yürüme engelli Recep Uğur\'un akülü tekerlekli sandalyesi bozuldu. Uğur, yeni akülü tekerlekli sandalye alabilmek için bedensel engelli eşi Gül Uğur ile birlikte sokakta kitap satışına başladı. Kitapseverler durumunu öğrendiği Recep Uğur için seferber oldu. Kimileri kitap bağışladı, kimileri de bağışlanan kitapları satın aldı. 5 günde tüm kitapları satan Recep Uğur, hayırseverlerin de maddi desteği ile 18 bin lira biriktirdi. Recep Uğur, biriktirdiği para ile yeni akülü tekerlekli sandalye satın aldı.

Akülü tekerlekli sandalyesi bozulduğunda yenisini alacak maddi gücünün olmadığını belirten Recep Uğur, \"Kitap satışına başladım. 18 bin lira toplandı. Bu para 5 günde toplandı. Çok mutluyum. Eşimle beraber çok güzel duygular içerisindeyiz. Bu aldığım akülü tekerlekli sandalye daha fazla konforlu. Engelliler için daha rahat. Sırt olarak, bel olarak daha rahat ve konforlu. Destek veren herkese, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, AK Parti Milletvekili Nazım Maviş ve Sinop halkına teşekkür ediyorum\" dedi.



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