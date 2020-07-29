Kitapseverler için yeni uygulama: Dinlebi

Yeni tip Koronavirüs salgını sürecinde kitapçı gezemeyen okurseverler artık 'dinlebi' ile kitapları internet üzerinden indirerek dinleme imkanına erişecek. 'Dinlebi' uygulaması okurlara binlerce kitabı dinleyebilme imkanı sunuyor. Bireysel üyeliğin dışında grup üyeliği özelliği ile de öne çıkarak ‘dinlebi’, aynı zamanda tüm aile fertlerine hitap ediyor..



Kitapseverler, ‘dinlebi’ ile yalnızca kitabı dinlemeyecek aynı zamanda başkalarına da hediye edebilecek. Bas-Paylaş özelliği ile kitabı dinlerken Instagram’da hikâye kaydeder gibi basılı tutarak 15 saniyelik kısmı doğrudan Instagram veya Facebook hikâyelerinde paylaşabilecek.



Ünlü yazar ve seslendirme sanatçılarının Dinlebi Orijinal için bir araya geldiği içerikler de platformda sürekli güncellenerek farklı seriler olarak dinleyici ile buluşuyor.



Uygulamayı hemen indirerek, ücretsiz üye olabilir kütüphanemizden istediğiniz kitapları 14 gün sınırsız dinleyebilirsiniz. Türkiye’nin en büyük ve seçkin yayınevlerinin kitaplarını da içeren zengin kütüphanemizi, kayıt kalitemizi ve uygulama özelliklerimizi inceleyebilir, tüm içerikler ve özellikleri keşfedebilirsiniz.