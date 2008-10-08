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Kitaplık bölümü, sivil toplumla ilgili kuramsal rehber eserleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından yayımlanan güncel çalışmaları tanıtmayı amaçlıyor. Sizlerde, bu

08 Ekim 2008 03:00

Kitaplık bölümü, sivil toplumla ilgili kuramsal rehber kitapları ve sivil toplum kuruluşları tarafından yayımlanan güncel çalışmaları tanıtmayı amaçlıyor. Sizlerde, bu bölümde sivil toplum çalışmalarıyla ilgili kitap tanıtımında bulunmak istiyorsanız, kitap tanıtımınızı 'siviltoplum@tempo24.com.tr' adresine gönderebilirsiniz.


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