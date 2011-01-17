-KİTAPLARIN MİKROBU "MOR ÖTESİ" İLE YIKANACAK EDİRNE (A.A) - 17.01.2011 - İnsanların yaşamını kolaylaştıran ve takip edilemeyecek kadar hızlı gelişen teknoloji, ''kitap yıkama makinesini'' de üretti. Güney Kore'den ithal edilen kitap yıkama makinesi ''Book Shower'', Türkiye'de ilk kez Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde kullanılmaya başlandı. Üniversitenin Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Ender Bilar yaptığı açıklamada, Güney Kore'den aldıkları kitap temizleme makinesine öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Bilar, ''Kütüphanelerde kitaplar çok sayıda okuyucu tarafından kullanılıyor. Uzun süre raflarda kalan kitaplar toza maruz kalmasından dolayı çeşitli hastalıklara neden olan virüsleri barındırıyor. Öğrencilerimiz bu kitapları aldıklarında virüsler nedeniyle hasta olabiliyor. Öğrencilerimizin karşı karşıya oldukları bu riski ortadan kaldırmak veya en aza indirmek amacıyla kitap temizleme makinesi satın aldık'' dedi. Makinenin su ile çalışmadığını ifade eden Bilar, kitapların sterilizasyonunun ''mikrop kırıcı mor ötesi lamba'' ile yapıldığını dile getirerek, ''Makine ozon ya da karbon gibi zararlı madde üretmeyen, en küçük toz parçacıkları ile her tür virüs, küf ve mantarları toplayabilen statik elektrik film filtresine sahip bir cihazdır. Kitabı bir dakika gibi kısa bir sürede temizler ve güzel bir koku verir. kitabı aldığınızda kitap mis gibi kokar'' diye konuştu.