Kitaplara 'göz-kulak' oluyorlar

Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, (DHA) - İZMİRLİ iki öğretmen, kitap okuma becerisinden yoksun işitme ve görme engelliler için \'göz-kulak\' oldu. Kitapları seslendirip, işaret diline çeviren öğretmenler Rümeysa Süner ve Özlem Özer sayesinde engelli bireyler de artık kitap okuma keyfini yaşayacak ve sosyal hayata uyum sağlayabilecek.

Spikerlik eğitimi alan Türkçe öğretmeni Süner ile anne ve babası işitme engelli olan anaokulu öğretmeni Özer, engelliler için kitap seslendirerek, kitapları işaret diliyle anlattı. İzmirli öğretmenler, görev yaptıkları Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları\'ndaki boş saatlerinde \'Gören gözüm, duyan kulağım ol\' isimli projeyi hayata geçirdi. Kitapları seslendirip, işaret diline çeviren iki öğretmen, çektikleri videoları sosyal medya aracılığıyla görme ve işitme engelli bireylere ulaştıracak. Anaokulu öğretmeni Özer, işitme yetersizliği olan anne ve babanın işitme yetersizliği olmayan kızları olarak dünyaya geldiği için çocukluğunda işaret diliyle tanıştı. Birçok işitme engelli bireyle bir arada olma fırsatı yakalayan Özer, onları uzun uzun gözlemledi.

Engellilerin sosyal yaşama uyumunu artırmak ve kelime dağarcıklarını geliştirmek amacıyla kitapları işaret diline çeviren Özer, \"Seçtiğimiz kitaplar arasında küçükler için hikaye kitapları, yetişkinler için romanlar, şiir kitapları da var. Anne ve babam için evde televizyon kanallarını, gazeteleri ve kitapları işaret diline çeviriyordum. Şimdi daha geniş kitlelere hitap etmem, onları mutlu etti. Bu eksikliğin bir şekilde tamamlanması gerekiyordu. Umarım biz de elimizden geldiğince destek olabiliriz\" dedi.

Engellilerle kitaplar arasında bir köprü olmayı amaçladıklarını belirten Türkçe öğretmeni Süner ise “Toplumda çok fazla görme ve işitme engelli birey bulunmakta. Sosyal hayata uyum sürecinde yardımcı olmak istiyoruz. Aynı zamanda ulaşamadıkları; ama ihtiyaç duydukları kitaplara ulaşmada köprü vazifesi görmek istiyoruz. Benim spikerlik eğitimim, Özlem arkadaşımın da işaret dili eğitimi olduğu için bu becerilerimizi birleştirdik; çünkü her bireyin kitap okuma hakkı olduğunu düşünüyoruz\" diye konuştu.



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