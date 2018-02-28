'Kitaplar yakılmasın, okunsun' diyen Murat'a yoğun ilgi

Emre ÇİLOĞLU/KASTAMONU (Tosya), (DHA)- KASTAMONU\'nun Tosya ilçesinde, cadde üstünde kaldırımda kitap satarken bir televizyon kanalı muhabirinin sorularına verdiği cevaplarla sosyal medyada fenomen olan Murat Sökük, kendisine gösterilen ilgiye çok şaşırdığını söyledi.

Tosya Endüstri Meslek Lisesi 9\'uncu sınıf öğrencisi Murat Sökük, babasına yakması için verilen kitapları Fevzi Paşa Mahallesi eski sebze pazarında satışa çıkardı. Okul ihtiyaçlarını karşılamak ve ailesine katkıda bulunmak için kitapları satışa çıkaran Murat Sökük, cadde üstünde kaldırımda kitap satarken bir muhabirin sorularına verdiği cevaplarla sosyal medyada fenomen oldu. \"Kitaplar yakılmasın, okunsun\" diyen Murat Sökük için Tosya Kaymakamlığı tarafından yardım hesabı açıldı. Açılan yardım hesabına çok sayıda kişinin yardımda bulunduğu öğrenildi.

Kitap satışına yazın devam edeceğini söyleyen Murat Sökük, \"Kütüphanemizde kitap eksik, sınıfımızda da eksik. Kitapları babama \'yak\' diye vermişler okuldan yaktırmadım götürdüm sattım. Sattığım yerde de fotoğrafımı çekip Facebook\'a atmışlar. Bunu da haber yaptılar o gece ve ertesi gece yayınlandı. Bu kadar ilgi olacağını düşünmüyordum doğrusu ama gerçekten açık söylemek gerekirse şaşırttı beni doğrusu. O yüzden diyecek bir şeyim yok. Allah herkese yardım etsin. Yardım edenlere de buradan selam söylüyorum. Allah razı olsun\" dedi.



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