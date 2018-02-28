T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Kitaplar yakılmasın, okunsun' diyen Murat'a yoğun ilgi

Emre ÇİLOĞLU/KASTAMONU (Tosya), (DHA)- KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, cadde üstünde kaldırımda kitap satarken bir televizyon kanalı muhabirinin sorularına verdiği cevaplarla sosyal medyada fenomen olan Murat Sökük, kendisine gösterilen ilgiye çok şaşırdığ

28 Şubat 2018 18:51

Emre ÇİLOĞLU/KASTAMONU (Tosya), (DHA)- KASTAMONU\'nun Tosya ilçesinde, cadde üstünde kaldırımda kitap satarken bir televizyon kanalı muhabirinin sorularına verdiği cevaplarla sosyal medyada fenomen olan Murat Sökük, kendisine gösterilen ilgiye çok şaşırdığını söyledi.
Tosya Endüstri Meslek Lisesi 9\'uncu sınıf öğrencisi Murat Sökük, babasına yakması için verilen kitapları Fevzi Paşa Mahallesi eski sebze pazarında satışa çıkardı. Okul ihtiyaçlarını karşılamak ve ailesine katkıda bulunmak için kitapları satışa çıkaran Murat Sökük, cadde üstünde kaldırımda kitap satarken bir muhabirin sorularına verdiği cevaplarla sosyal medyada fenomen oldu. \"Kitaplar yakılmasın, okunsun\" diyen Murat Sökük için Tosya Kaymakamlığı tarafından yardım hesabı açıldı. Açılan yardım hesabına çok sayıda kişinin yardımda bulunduğu öğrenildi.
Kitap satışına yazın devam edeceğini söyleyen Murat Sökük, \"Kütüphanemizde kitap eksik, sınıfımızda da eksik. Kitapları babama \'yak\' diye vermişler okuldan yaktırmadım götürdüm sattım. Sattığım yerde de fotoğrafımı çekip Facebook\'a atmışlar. Bunu da haber yaptılar o gece ve ertesi gece yayınlandı. Bu kadar ilgi olacağını düşünmüyordum doğrusu ama gerçekten açık söylemek gerekirse şaşırttı beni doğrusu. O yüzden diyecek bir şeyim yok. Allah herkese yardım etsin. Yardım edenlere de buradan selam söylüyorum. Allah razı olsun\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EmreTosya DHA KASTAMONU TosyaMurat SökükTosya Endüstri Meslek LisesiFevzi Paşa MahallesiOkulMurat SökükcaddeTosya KaymakamlığıAçılanKitapKitaplarıSattığımFacebookBunuBuAllahYardımFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24