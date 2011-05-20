Kitaplar tarih mi olacak?

T24 - Amazon.com, küresel e-kitap satışlarının basılı kitapları geride bıraktığını açıkladı. E-kitap satmaya 2007'de başlayan firma, bugün satılan her 100 basılı kitaba karşılık 105 e-kitap satıldığını duyurdu.



Üstelik kıyasta dikkate alınan basılı yayınlara elektronik edisyonu olmayan kitaplar dahilken, elektronik kitaplara ücretsiz indirilebilen ürünler dahil değil.



Amazon'un açıkladığı bir başka ilginç bilgiyse, geçen Temmuz'da satılan e-kitap sayısının bir yıl önceki rakamın üç katını bulmuş olması.



E-kitaplar hayatımıza aslında 1971 yılında girdi. Michael Stern Hart’ın Gutenberg Projesi çoğunlukla telifini zaman aşımından yitirerek kamu malı haline gelen eserleri dijital bir kütüphane olarak insanlığa sunmuştu. Bu proje halen devam ediyor.



1995 yılında Amazon.com’un kurulmasından sonra e-kitapların kaderi değişmeye başladı. Yazılı kitapları internet üzerinden ilk olarak satan Amazon.com, e-ticaretin günümüze gelmesinde önemli bir rol oynadı. Amazon.com halen de yaklaşık 90 milyar dolarlık değeriyle dünyanın en büyük e-ticaret platformu olmaya devam ediyor.



Ancak ne yazık ki o dönemde e-kitaplar için yeterli bir talep yoktu. 2007 yılında Amazon.com’un Kindle tabletini sunması e-kitap sektörünü kökünden değiştirdi. Daha önce Sony gibi tablet geliştiren firmalar vardı, ancak ilk defa dev içeriğiyle Kindle’a adım atan Amazon.com oldu.



19 Kasım 2007 tarihinde Kindle tabletini 399 dolara satışa sunan Amazon.com, ürettiği tüm Kindle’ları yaklaşık 5,5 saat içerisinde satmıştı. 2008 yılının Nisan ayına kadar ‘yok satan’ ürün ABD dışında pazara sunulmadı. İngiltere ve Avrupa ülkelerinde satışı planlansa da GSM operatörleri ile anlaşmazlıklar ve henüz 3G’nin tüm Avrupa tarafından kullanılmıyor olması buna engel oldu.



GSM operatörlerinin uluslararası standartlarının belirlemesinin ardından 2009 yılında Kindle 2 piyasaya sürüldü. Kasım ayında dünya üzerinde 100 ülkede satışa çıkan Kindle 2, Amazon.com’un tüm arşivini dijital platformlara taşımasına ve e-kitap portföyünün yaklaşık 1 milyona ulaşmasına büyük katkıda bulundu.





REKABET KIZIŞIYOR



Bu yıl içerisinde Barnes & Noble ‘Nook’ adlı ürününü pazara sunsa da tablet ve e-kitap sektörlerinin rotasını değiştiren ikinci çıkış 2010 yılında Apple tarafından gerçekleştirildi. 2010 yılının en önemli teknolojik ürünü olarak gösterilen iPad, tüm dünyada salgın şeklinde yayıldı. Şu ana kadar 20 milyon üzerinde satılan iPad ve iPad2, gazetecilikden, dergiciliğe ve tabi kitaplara kadar pek çok alışkanlığı değiştirdi. Apple’ın iBook, Google’ın eBooks mağazaları, Kindle’ın rakipleri arasına girdi.



iPad ile değişen e-kitap algısı ve ilgisi en çok da Kindle’ın işine yaradı. Amazon.com’un Nisan 2011 rakamlarına göre, Amazon.com’da satılan her 100 basılı kitabın karşısında 105 E-Kitap satıldı. Bunda pek tabi Amazon.com’un 13 Nisan’da piyasaya sürdüğü “reklamlı” 139 dolarlık Kindle versiyonu da önem rol oynuyor.



Kindle’ın fiyatını bu denli indirmesi Amazon.com için tarihi bir karar oldu. Lakin sadece kitap ve gazete okunabilen bir tablet ile hemen herşeyi yapabildiğiniz tablet arasında bir kıyas elbette söz konusu olamaz. Ancak mesele e-kitap okumaksa, Kindle’ın bariz üstünlüğü bulunuyor; Güneş altında, gözleri yormadan, özellikle uzun kitapları okumak, iPad’e göre çok daha rahat.



Önümüzdeki yıllarda tablet piyasası neleri getirir bilinmez, ancak kitap endüstrisinin topluca dijital dünyaya kayması büyük olasılık. Ülkemizde iPad’de İdefix uygulaması denenmiş, bunun dışında da bir kaç iPad kitabı girişimi olmuştu. Ülkemizdeki kitap satışlarından yakınılsa da, aslında hiç de fena olmayan rakamlara sahibiz. Yayınevleri bugün basılı kitaplarını bile korsanlarla savaşabilecek kadar düşük fiyatlarla sunabiliyor. E-kitap edisyonlarının daha bile uygun rakamlarla satılması mümkün.



Elbette ilk önce birilerinin delilik edip Türkiye’de E-Kitap sektöründe “ben de varım”, hatta “bu sektör benim” demesi gerekiyor.





