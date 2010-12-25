Kitaplar işe yaradı

T24 - İzmir'in Bergama ilçe Belediyesinin belde ve köylerde ''Aile İçi Şiddet ve Kadın Hakları''na ilişkin bilgilendirme kitapçıkları dağıtması, çok sayıda kadının hayatını değiştirdi. İlçe genelinde, kısa sürede 87 kadın psikolojik, fiziksel şiddet ve tecavüz şikayetlerini yetkililere iletti.



Bergama Belediyesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi Sorumlusu Kader Alp, Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı ''Aile İçi Şiddetle Mücadele El Kitabı''nı 2 bin 500 adet bastırdıklarını, bunu mahalle ve köy muhtarları aracılığıyla belde, köy ve mahallelerde kadınlara ulaştırdıklarını bildirdi. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:



İlçe genelinde kısa sürede kitabı okuyan 87 kadının psikolojik, fiziksel şiddet ve tecavüz şikayetini yetkililere ilettiğini belirten Alp, kitapçıkta yer alan ''Çaresiz Değilsiniz, Yalnız Değilsiniz'',''Haklarınız var; Yasalar sizden yana, devlet ve polis yanınızda'' bölümlerinin kadınlarda güven oluşturduğunu söyledi.



Sağlıklı aileyle sağlıklı toplum oluşturulabileceğini, bunun için ilçede 7-19 yaş grubuna yönelik 8 haftalık aile eğitimi verdiklerini ifade eden Alp, şunları kaydetti:



''Kadınlarımızın şiddetten korunması, haklarını öğrenmesi için yılda bir gün yapılan konuşma ve panellerin yeterli olmayacağına inandık. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı 'Aile İçi Şiddetle Mücadele El Kitabı'nı belediyemizin imkanlarıyla 2 bin 500 adet bastırdık. Aynı zamanda Bergama Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Bürosu ile Bergama Belediyesinin ortaklaşa hazırladığı iki sayfalık broşürden de 10 bin adet çoğaltarak, su sayaçlarını okumaya giden belediye personelimiz yardımıyla evlere bıraktırdık. Kitabı ve 2 sayfalık broşürü okuyup, bilgilenen kadınlarımızdan 30'u psikolojik şiddet, 40 fiziksel şiddet, 17'si de tecavüz iddiası ve şikayetini yetkililere iletti. Kadınlarımız haklarını öğrenip bunun kaderleri olmadığını anlayınca, şikayetlerini bildirmeye başladı.''





OKUMA YAZMA KURSLARI



Alp, okuma yazma bilmeyen kadınlara Bergama Belediyesi Kadın Dayanışma Evi'nde kurslar düzenlediklerini de bildirdi.



Yeni evli ve eşinden fiziksel şiddet gördüğünü öne süren 19 yaşında genç bir kadının kendilerine gelerek, ''Kocam 'Sen delisin' diye beni sokağa attı. Ben okuma öğrenirsem akıllı bir insan olabilir miyim?'' dediğini anlatan Alp, ''Kısa sürede okumaya yazmaya başlayan genç kadın, 'Bu güne kadar karanlık bir dünyadaydım. Beni aydınlatıp, ışıklandırdınız. Akıllandım' diye ağladı. Böyle bir olayı Türkiye'nin en batısında yaşamanın hüznünü duyarak, yaptığımız işin çok kutsal bir görev olduğuna inandık. Kadın ve erkeklerin eğitilmesiyle sağlıklı bir aile kurulabileceğine inanıyoruz. Bundan sonra erkekler içinde çeşitli konularda bilgilendirme toplantıları düzenleyeceğiz'' dedi.

Kader Alp, kadınların Türkiye'nin her yerinden Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı ile 155 Polis İmdat hatlarını günün 24 saati arayabileceklerini dile getirdi.





KANUNUN UYGULANMASI



Bergama'daysa Bergama Belediyesi Kadın Dayanışma ve Dayanışma Merkezi'nin (0 232 632 10 39), Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü'nün (0 232 631 29 31/163), Bergama Baro Temsilciliği'nin (0 232 633 39 38) ve polis merkezinin (0 232 632 7001/132) numaralı telefonlarının aranabileceğini aktaran Alp, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Biz eğitimlerimizde, bilgilendirme kitap ve broşüründe kadınlarımıza 'Haklarınız var, yasalar sizden yana, devlet ve polis yanınızda. Aile içi şiddete son' diyoruz. Kendileri ve çocuklarını korumak için yapacaklarını paylaşıyoruz. Haklarını bilmeleri ve yardım almaları, mutlu ve huzurlu bir aile için önemlidir. Psikolojik, fiziksel şiddet görenlerle, tecavüze uğrayanların polise başvurmasını öneriyoruz. Polise başvurdukları takdirde ücretsiz avukat tutma hakları var.''

Alp, 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun, özellikle kadınlar ve çocuklar için büyük önem taşıdığını belirterek, kanunun uygulamasını kadınlara şu şekilde anlattıklarını ifade etti:

''Aynı çatı altında yaşadığınız kişilerden şiddet görüyorsanız, polise, jandarmaya, savcılık ya da mahkemeye başvurarak koruma tedbiri alınmasını isteyebilirsiniz. Bu kanun, sizi, evinizi terk etmeden korumak içindir. Başkası şiddete uğradığınızı bildirse de kanundan yararlanmanız sizin şikayetçi olmanıza bağlıdır. Bu Kanun'dan yararlanmak için her hangi bir masraf ödemeniz, harç ve dosya parası yatırmanız gerekmez. Mahkeme, acil olarak görülür. Tedbir olarak alınacak şiddet uygulayanı evden uzaklaştırma kararı en çok altı ay süreli olabilir. Hakim, şiddet kullananın silahını teslim etmesi, eve-iş yerine yaklaşmaması, eve alkollü gelmemesi, evde alkol almaması, telefon veya mektupla rahatsız etmemesi, evdeki eşyalara zarar vermemesi, şiddete yönelik davranışlarda bulunmaması gibi tedbirlere karar verebilir. Geçiminiz şiddet uygulayan kişiye bağlı ise, mahkeme ayrıca tedbir nafakası belirleyebilir. Mahkemenin tedbir kararına uymayan kişi için şikayette bulunmanız gerekmez, haber vermek yeterlidir. Polis ya da Savcılık doğrudan işlem yapar. Mahkeme de tedbir kararına uymayan bu kişiye en az 3, en çok 6 ay hapis cezası verir.''







