Kitapçılarda yaz bereketi

Charles Nicholl’un kaleme aldığı "Leonardo Da Vinci - Aklın Uçuşları", Hulusi Turgut’un yazdığı "Barzani Olayı" ve Maeve Binchy’nin yeni romanı "Leylak Zamanı" okurla buluştu.



Charles Nicholl’un kaleme aldığı "Leonardo Da Vinci - Aklın Uçuşları" adlı kitap, Sabri Gürses’in Türkçe’ye çevirisiyle Everest Yayınları tarafından yayımlandı.

Mona Lisa’yı çizen, o dönemde insan anatomisini en detaylı inceleyen, pek çok mühendislik kuramının temelini atan Leonardo da Vinci’yi her yönüyle anlatan kitap, sanatçının bugüne kadar kaleme alınan en kapsamlı biyografisi olma özelliğini taşıyor.

Nicholl’un yıllar süren bir çalışma ve araştırmasının ardından kaleme aldığı kitap, sanatçının eserlerinden pek çok örnekle birlikte, ailesi ve arkadaşlarıyla olan ilişkilerinden alışveriş listelerine kadar günlük yaşamının küçük detaylarına da yer veriyor.



Hulusi Turgut: Barzani Olayı



Gazeteci ve akademisyen Hulusi Turgut’un "Barzani Olayı" adlı inceleme ve araştırma türündeki çalışması, Doğan Kitap’tan çıktı.

Hulusi Turgut, yıllardır Türkiye dış politikasında kritik yerini muhafaza eden, "Barzani Dosyası’nı, 40 yıl önce Molla Mustafa Barzani ile yaptığı görüşmeden günümüze tüm yönleriyle gün ışığına çıkarıyor.



Turgut kitabında "1946’da İran’da Mahabat Kürt devletinin kuruluşuna katılan Molla Mustafa Barzani, daha sonra niçin ABD’ye sığınmak istedi?", "1947’de Sovyetler Birliği’ne iltica eden Barzani, Kremlin Sarayı’nın önünde niçin oturma eylemi yaptı?", "1958’de Sovyetler Birliği’nden Irak’a dönen Barzani, 1961 direnişini hangi ülkenin silahlarıyla başlattı?", "1975’te kanser hastalığına yakalanan Barzani, tedavi için ABD’ye giderken CIA’nın hangi şartlarını kabul etti?", "Molla Mustafa’nın 1979’da ölümü üzerine KDP lideri olan Mesut Barzani, PKK’ya ilk kamp yerini nasıl tahsis etti?", "Mesut Barzani 1992’de Türkiye’ye ilk gelişinde Başbakan Demirel’e, babasının hangi vasiyetini nakletti?" gibi sorulara ışık tutmaya çalışıyor.



"Mizahın Abisi Oğuz Aral"



Korhan Atay ve Figen Kumru Akşit tarafından kaleme alınan "Mizahın Abisi Oğuz Aral" adlı biyografi türündeki çalışması, Gırgır ve Fırt gibi dergilerin kurucusu, Hayk Mammer, Avanak Avni, Utanmaz Adam gibi mizah karakterlerinin yaratıcısı Oğuz Aral’ı yazar, senarist, grafiker, çizgi film yaratıcısı olmasının yanı sıra tiyatro adamı, pantomim sanatçısı, bağlama, seramik ve ebru ustası, ressam ve aşçı olma özellikleriyle de ortaya koyuyor.



"Kaosun Sırları"



Fransız gerilim romanı yazarı Maxime Chattam, "Kaosun Sırları" isimli son romanı ile gizemli bilmecelerle okuyucuyu zamana karşı, ölümle korkunç bir yarışın içine sürüklüyor. Roman, Mahmut Özışık tarafından Türkçe’ye çevrilerek yayımlandı.



Maeve Binchy’nin yeni romanı "Leylak Zamanı", Bilge Erkut’un çevirisiyle Doğan Kitap tarafından yayımlandı. Romanın konusunu, her cuma akşamı Dublin’den 3 saat uzaklıktaki taşra kasabası Rathdoon’a gitmek üzere yola çıkan 7 kişinin hikayeleri oluşturuyor.



Don DeLillo’dan "Kozmopolis"



Kurduğu çok katmanlı metinlerle okuru hem zamanda hem mekanda uzun yolculuklara çıkaran Don DeLillo’nun "Kozmopolis" adlı romanı, Everest Yayınları tarafından yayımlandı. Roman, bir multi-milyoner olan Eric Packer’ın çevresinde gelişiyor.

"Pulitzer Ödülü" kazanmış bir gazeteci ve kitapları çok satanlar listesine girmiş roman yazarı John Sandford’un polisiye gerilim türündeki romanı "Av Bakışı" Doğan Kitap’tan, bir kardiyolog olan Prof. Dr. Övsev Dörtlemez tarafından kaleme alınan "Güzel Ülkemin İnsanları Yaşamımdan Kalan İzler" Bilgi Kitabevi’nden çıktı.



Diğer kitaplar



Jody Shields’in "Görgü Tanığı İncir", Uwe Timm’in "Sıcak Yaz", Tahsin Yücel’in "Yazın ve Yaşam" adlı kitapları Can Yayınları, Desmond Morris’in "İnsanat Bahçesi" İnkılap Kitabevi, Rahmi Vidinlioğlu’nun "İhanet ve Kehanet", Abidin Sönmez’in "Gelişmiş Ülke Adamı" Cinius Yayınları, Ergun Candan’ın "Gizli Yönleriyle Atatürk" Sınır Ötesi Yayınları, Servet Somuncuoğlu’nun "Gallemit" Bilgeoğuz Yayınları, Karel Çapek’in "Semenderlerle Savaş" kitabı Everest Yayınları tarafından yayımlandı