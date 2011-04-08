Kitap toplatmaya Tarkan'lı kriter

T24 - Adalet Bakanlığı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne 'kitap toplatma savunması' hazırlıyor. Savcılıklardan, 'hak ihlali doğrultusunda emsal olmuş kitap toplatma kararlarını' istedi.



Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Bürosu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne sunmak üzere Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları'na 31 Mart'ta yazı göndererek 'emsal olmuş kitap toplatılma kararlarını' istedi. Tarkan'la ilgili yazılmış kitabın toplatılmasıyla ilgili karar örnek oldu. Doç. Dr. Aysun Yüksel'in yazdığı 'Tarkan- Bir yıldız olgusu' isimli kitap hakkında, 'kişilik haklarına ve imajına saldırı olduğu' gerekçesiyle Tarkan'ın talebi üzerine toplama kararı verilmişti. Yayınevinin başvurusu üzerine AİHM, kararı demokratik bulmayıp yayınevini haklı bulmuştu. Şimdi örnek kararlardan yola çıkılarak kitap toplamanın hukuki sınırları çiziliyor. Gazeteci Ahmet Şık'ın basılmamış kitabının toplatılmasıyla başı ağrıyan Türkiye hukuki çerceveyi bu yolla yeniden belirlemiş olacak.





BENZER KARARLAR İSTENDİ



Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdür Vekili Hakim Dr. Nurdan Okur imzalı yazıda Tarkan-Yıldız Olgusu kitabının toplatılması olayına benzerlik gösteren kararlarının ya da benzeri şartlarda ifade hakkının kısıtlanmasını doğuracak nitelikteki yargı kararlarının büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.







