Kitap tanıtımında ilginç açıklamalar

Orhan Pamuk, Moskova’da yeni kitabını tanıtırken Rus gazetecinin “Niçin Nazım Hikmet gibi Rusya’da yaşamıyorsunuz, neden ABD’de yaşıyorsunuz?” sorusuna bu yanıtı verdi.

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, yeni kitabının tanıtımı için gittiği Moskova’da kendisi için önemli olanın Türk devletinin diplomasisi ya da uluslararası ilişkileri değil, Türkiye’deki düşünce özgürlüğü olduğunu söyledi. Pamuk, Moskova’da yaptığı basın açıklamasında Rus bir gazetecinin, “Neden ABD’de yaşıyorsunuz, çalışıyorsunuz? Neden Avrupa’da değil ya da niçin Nazım Hikmet gibi Rusya’da değil?” sorusu üzerine yılda 1 sömestr Colombia Üniversitesi’nde ders verdiğini anlattı.



Orhan Pamuk şöyle dedi: “Onlar iki sömestr kalmamı bütün sene ders vermemi istiyorlar ama ben kalmıyorum, Türkiye’ye dönüyorum. Durumum çok şükür ki Nazım Hikmet’inki kadar kötü değil. O Türkiye’ye dönse hapse atıp, öldüreceklerdi. Ben istediğim zaman gidiyorum, istediğim zaman çıkıyorum. Tabii senede bir sömestr New York’ta yaşamak da hoşuma gidiyor. 50 yılda Nazım Hikmet’ten bu yana gene de özgürlük biraz Türkiye’de gelişmiş demek.”

Nobel ödüllü yazar başka bir soru üzerine kendisini diplomasi değil daha insani konuların ilgilendirdiğini belirtti. Pamuk, şöyle devam etti: “Benim için önemli olan Türkiye’deki düşünce özgürlüğü. Benim için rahat rahat istediklerimizi, tehdit almadan, mahkemelere düşmeden ve öldürülmeden söyleye bilmek önemli.”