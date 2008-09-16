Kitap skandalına Bakan el koydu

>> Darbeler ve Öcalan ders kitaplarında

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, dün konuyu manşetine taşıyan ve 'Bu ne çelişki Hüseyin Bey' diyen Vakit gazetesine konuştu. İlköğretim 8'inci sınıf İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük kitabında, 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat müdahalelerinin darbeci mantığa hak veren ve milletin seçtiği siyasetçileri kötüleyen bir üslûpla anlatıldığı belirtilen haberde, darbeci yaklaşımların okullarda ders olarak çocuklara empoze edilmesine ilişkin eğitimci tepkileri de yer alıyordu.Kitabı incelediğini ve gerçekten de, darbeleri, antidemokratik müdahaleleri meşrulaştırmaya yönelik çağdışı bir zihniyetin, kitapta ifadeleriyle yer aldığını tespit ettiğini belirten Çelik ise şunları söyledi:“Benim gibi Demokrat Parti geleneğinden gelen bir siyasetçinin, 27 Mayıs'ları, 12 Eylül’leri, 28 Şubat'ları meşru müdahalelermiş gibi gösteren bir mantığı kabullenmesi söz konusu olabilir mi?.. Darbeler birer insanlık utancıdır. Benim bütün okul kitaplarını satır satır incelemem mümkün değil. Bunları yazanlar da öğretmen. Ve maalesef içlerinden bu tür antidemokratik yaklaşımlara destek verebilecek zihniyete sahip olanlar çıkabiliyor. Dikkat çektiğiniz kitapta, gerçekten de bu kabul edilemez zihniyeti ortaya koyan son derece yanlış ifadeler yer alıyor. Ben bununla ilgili olarak gerekli kanuni işlemleri derhal başlattım. Önümüzdeki eğitim sezonunda böyle bir kitap olmayacak!..”Demokrasinin sağlam temellere oturması için bütün kesimlerle işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirten Çelik; kendilerinin gözünden kaçmış birtakım hususlar olması halinde, yapılan ve yapılacak bütün uyarıları dikkate aldıklarını, alacaklarını ifade eden Çelik; okullarda “demokrasi karşıtı birtakım çalışmaların tespit edilmesi halinde” de gerekli hukuki işlemleri derhal yerine getireceklerini sözlerine ekledi.