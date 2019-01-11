Kitap okuyana çay, kahve bedava

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN\'ın Erciş ilçesi\'nde \'gençlere kitap okuma alışkanlığı\' kazandırmak amacıyla 2 yıl önce başlatılan proje kapsamında açılan \'kitap kafe\'den bir yıl içinde 30 bin kişi faydalandı. İçerisinde çok sayıda kitabın yanı sıra dinlenme alanları da bulunan kafede, kitap okuyanlara, bedava çay ve kahve ikram ediliyor.

Erciş Kaymakamlığı, Erciş Belediyesi ve Evrensel Hafızlar Derneği Erciş Şubesi tarafından 2 yıl önce açılan \'Gençlik Kitap Kafe\' büyük ilgi görüyor. Gençleri uygun olmayan ortamlardan uzak tutmak ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla hayata geçirilen kafe, \'Kafede kitap okuyana çay bedava\' sloganıyla hizmet veriyor. Kitap kafede, ücretsiz çay ve kahvenin yanı sıra kurabiye ikramında da bulunuluyor.

Erciş Gençlik İlçe Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Evrensel Hafızlar Derneği\'nin başlattığı proje kapsamında kitap kafe açtıklarını belirterek, \"Gençlerimiz haftanın yedi günü bu kafemizde çay ve kahve içerek, kitaplarını okuyorlar. Projemiz tamamen ücretsiz, ikinci yılını geride bıraktı. 2018 yılında ortalama 30 bin gencimize burada kitap okuma ve çalışma ortamı sağladık. Bu süre içinde 45 gencimizi Karadeniz\'e götürüp, oranın eşsiz güzelliğini yaşattık. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmet Beyoğlu, projemizi bir yıl daha devam ettirdi. Gençlik Spor Bakanlığımız, kafemizi, Türkiye\'deki kitap kafeler içinde en başarılı kafe olarak belirleyerek destek verdi. Amacımız ilçe genelinde kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak\" dedi.

\'GENÇLER KAFEDEN ÜCRETSİZ YARARLANIYOR\'

Evrensel Hafızlar Derneği Şube Başkanı Cafer Şahan da amaçlarının insanlara faydalı olmak, gençleri iyiye, doğruya ve güzele yönlendirmek olduğunu söyledi. Projeyle oluşturulan kütüphanede 5 bin kitap bulunduğunu belirten Şahan, \"Bu kitaplar dini, sosyoloji, psikoloji, edebiyat, şiir, dünya klasikleri, Türk klasikleri gibi tüm türlerden oluşmaktadır. Biz, gençlerimizi, sokaktan, internet kafelerden, kıraathanelerden çekip, kitap kafemize getirip, kitaplardan yararlanmalarını istiyoruz\" diye konuştu.

Kafeye kitap okumak için gelen gençler de projeden oldukça memnun olduklarını belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.



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