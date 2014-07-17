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Yaşam

Kitap okuyan otobüs şoförünün sertifikası iptal edildi

Ümraniye-Taşdelen hattında seyir halindeyken direksiyon başında kitap okurken görüntülenen halk otobüsü şoförünün sertifikası ve iş akdi feshedildi

17 Temmuz 2014 09:54

İstanbul'da direksiyonda kitap okurken görüntülenen yolcu otobüsü şoförünün sertifikası iptal edildi. Şoför, eğitim sonrası yeni bir sertifika alana kadar trafiğe

Söz konusu halk otobüsünün bağlı bulunduğu Özulaş Toplu Taşım AŞ'nin Başkanı Göksel Ovacık, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın kendisini çok üzdüğünü belirtti.

Durum kendisine iletildikten sonra, direksiyon başında kitap okuyan şoförle görüştüğünü anlatan Ovacık, "Arkadaşımız, 'Kitap okumadım, sadece bir sayfasını değiştirdim' diyor. O da çok üzgün. Kabul edilebilir bir davranış değil. Bizi çok üzen bir davranış oldu. Şoförün sertifikasını ve iş akdini feshettik. Şu haliyle işe çıkamayacak. Gerekli eğitimleri alıp, sertifikayı almaya hak kazandıktan sonra işe geri dönebilecek" diye konuştu.

Ovacık, kendilerine daha önce şoförlerin direksiyon başında cep telefonuyla konuştuğu şeklinde şikayetler geldiğini ifade ederek, gerekli kontrol ve işlemlerin hem kendileri hem de İETT tarafından yapıldığını dile getirdi.

İstanbul'da, Ümraniye-Taşdelen hattında yolcu taşıyan bir özel halk otobüsünün şoförünün direksiyonda telefonla konuşup kitap okuması, bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedilmişti. Kayıtta, seyir halindeki şoförün önce telefonla konuştuğu, daha sonra eline aldığı kitabı okuduğu görülüyor.

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