Kitap Okuma Şöleni'ne kucak dolusu kitaplar

Kocaeli Kent Konyesi Gençlik Meclisi'nin 2'inci Kitap Okuma Şöyleni'nde bin 200 kitap toplandı. Yaklaşık 200 katılımcının kucak dolusu kitapla geldiği şölende toplanan kitaplar Ağrı Cumhuriyet Lisesi'ne gönderilecek.



Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerinin organizasyonuyla bu yıl ikincisi düzenlenerek geleneksel hale getirilen Kitap Okuma Şenliği, Sabri Yalım Parkı'nda gerçekleştirildi. Gençler, vatandaşları kitap okumaya özendirmek amacıyla parkta kitap okudu. Gençlik Meclisi Başkanı Yusuf Akın, bu etkinlikle özellikle çocukları kitap okumaya özendirdiklerini söyleyerek, ``Parkta çimenlerin üzerinde kitap okuduk. Kitap okuma lezzetini hiç tadmayan çocuklara kitap hediye ettik. Onlar da bizlerle birlikte kitap okudular'' dedi.



Rafta bekleyen kitabın yakılmamış bir mum gibi olduğunu söyleyen Gençlik Meclisi üyesi Filiz Korkmaz, ``Şenlikteki ilk amacımız kitap okuma alışkanlığını kazandırmak. Gelişmiş ülkelerde yaşayan insanlar bizlerden daha fazla kitap okuyor. Bizler de bir an önce kitap okuma alışkanlığını kazanıp daha fazla kitap tüketmeliyiz'' dedi.



Şölene yaklaşık 200 katılımcı kucak dolusu kitapla geldi. Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri topladıkları bin 200 kitabı önümüzdeki günlerde Ağrı Cumhuriyet Lisesi'ne göndererek okul içerisinde kütüphane oluşturacaklar.

