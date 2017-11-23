Kitap okuma durağı açtılar

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da ilkokul öğrencileri, insanları okumaya teşvik etmek için kentin işlek bir caddesinde kitap okuma durağı açtı. Birçok kitabın bulunduğu durakta isteyen herkes kitap okuyabilecek ve kitap bağışı da yapılabilecek.

Avrupa Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen L-Oratory isimli Erasmus+Projesi kapsamında Manisa\'nın merkez Şehzadeler İlçesi\'ndeki İstiklal İlkokulu\'nun hayata geçirdiği kitap okuma durağı Tarzan Meydanı\'nda açıldı. Satın alınan ve bağışlanan kitaplarla hazırlanan mini kütüphanede her hafta bağışlanan yeni kitaplarla çocukların dijital hayattan uzaklaşmaları ve yeniden kitap kokusuyla tanışmaları amaçlandı. Kitap durağının açılışını öğrenciler ve öğretmenler birlikte yaptı. Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, açık kütüphanedeki kitapların çalınma olasılığına ilişkin, \"Herkes bize soruyor; \'Buradaki kitapları nasıl koruyacaksınız?\' diye. Buradaki ana felsefe şu; Çalan okumaz. Okuyan çalmaz. Bu güzel bir sözdür. Dolayısıyla ben buradaki vatandaşlarımızın da buradaki kütüphaneyi kullanacağını düşünüyorum\" diye konuştu.

Kitap okuma durağını kuran okulun müdürü Gürsel Saka da, çocukları internet bağımlılığından kurtarıp, kitap okumaya teşvik etmek için çalıştıklarını söyledi. Saka, şunları söyledi:

\"Bazı kitaplarımızı satın alma yoluyla, bazılarını da bağışlarla temin ettik. Bundan sonra burası bir otomasyon şeklinde işleyecek. Durağın yan tarafında bir bağış kumbarası var. Vatandaşlarımız buraya kitaplarını bağışlayabilecek. Biz her hafta bir gün kumbarayı açıp bağışlara bakacağız ve denetimi sağlayacağız. İsteyen arkadaşlar buradan kitap alabilecek, okuyabilecek. İsterse burada okuyacak, isterse evine götürüp okuyup tekrar geriye getirebilecek\" dedi.

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