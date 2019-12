Kitap kurdu Barack Obama

ABD Başkanı Barack Obama, pazar günü ailesiyle birlikte bir hafta sürecek tatiline başladı. Massachusetts’ta bulunan ada Martha’s Vineyard’da tatil yapacak olan Başkan, zamanını ailesine ve golfe adamayı düşünüyor. Ancak görünüşe göre Obama’nın zamanının büyük bölümü de kitaplara ayrılacak. Başkan Obama’nın tatilde okumayı planladığı beş kitap bulunuyor, bunların hepsini bitirebilmesi için de Başkan’ın günde 300 sayfa okuması gerekli.

Kitapları kimin seçtiği bilinmese de Obama’nın okuyacağı kitaplar arasında çevre ile ilgili bir kitap, kalın ciltli önemli tarih kitapları ve suç romanları da bulunuyor. Beş kitabın sayfa sayısı ise toplamda 2 bin 300 sayfayı buluyor.



Barack Obama’nın okuyacağı ciddi kitaplardan ilki Thomas L. Friedman tarafından yazılmış Hot, Flat And Crowded - Why We Need A Green Revolution And How It Can Renew America. Daha önce The World is Flat adlı kitabı ABD’de milyonlar satan ve çok satanlar listelerinin zirvesine oturan yazar Thomas L. Friedman, bu yeni parlak kitabında ABD’nin yüzleşmek zorunda olduğu iki konuya taze ve kışkırtıcı bir bakış açısı getiriyor. ABD’nin 11 Eylül saldırılarından sonraki ulusal gayesi ve odak kaybı ile gıda, yakıt ve ormanlar da dahil olmak üzere tüm global çevresel sorunları dile getiren kitap, dünyayı daha iyi bir hale getirirken ABD’nin de nasıl canlandırabileceği konusuna dikkati çekiyor.



Başkan’ın okumayı planladığı bir diğer kitap ise ABD’nin ikinci başkanının hayatının anlatıldığı biyografi niteliğindeki John Adams. Kitabın yazarı ise David McCullough. Yazar, Massachusetts’te avukatlık yapan, kendini ailesine ve arkadaşlarına adamış olan John Adams’ın kendini nasıl ABD’nin başkanı olarak bulduğunu okuyucuya anlatmış. Washington ve Jefferson gibi parlak başkanların gölgesinde kalan Adams, McCullough’ın kaleme aldığı biyografide bir kahraman gibi lanse ediliyor. Ayrıca McCullough, Obama’nın özellikle seçtiği bir kitap, çünkü yazar, ABD Başkanı ile neredeyse komşu sayılır.



Obama’nın okuyacağı romanlardan biri de George Pelecanos imzasını taşıyan The Way Home adlı kitap. The Way Home, Washington DC’de geçen bir gerilim/suç romanı ve bir baba-oğulun ilişkisini anlatırken intikam ve adalet üzerinde de duruyor. Listede bulunan romanlardan bir diğeri de Richard Price’ın sekizinci romanı olan Lush Life. The Way Home ile aynı türdeki kitaptaki olaylar New York’ta geçiyor. Başkan’ın okuyacağı son kitap ise Plainsong adını taşıyor. Kent Haruf’un yazdığı kitap, Colorado düzlüklerinde küçük bir kasabada yaşananları konu alıyor.

Obama, okumaktan artakalan zamanlarında sakin zaman geçirse de enerjik bir hayat sürüyor. Başkan, kahvaltıdan sonra günlük egzersizlerini yaptı. Ardından karısı Michelle Obama’yla tenis oynayan Obama, öğleden sonrayı da golf oynayarak geçirdi. Bakalım kitap kurdu Obama, listesindeki bütün kitapları tatilinin sonuna kadar bitirebilecek mi...