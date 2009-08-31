Kitap için birlikteler!

Galatasaray’ın genç kaptanı Arda Turan, aynı takımda oynadığı futbolcu Shabani Nonda ve arkadaşları ile önceki akşam İstanbul Bebek’te bir mekânda eğlendi. Turan, eski sevgilisi Eda Türkmen ile karşılaştığı mekândan erken ayrıldı.

Arkadaşlarıyla başka bir mekâna giden Turan burada da yoğun ilgiden bunaldı. Turan, bardan ayrılırken, adının aşk dedikodularına karıştığı Sinem Kobal için “Bir kitap yazma projemiz var, Sinem de bana yardımcı oluyor. Hepsi bu kadar. Bunun dışında aramızda bir şey olamaz” dedi. Kobal da kısa süre önce 'Fenerbahçeli olduğu gerekçesiyle’ Turan ile sevgili olamayacağını söylemişti!