Kitap fuarında tutuklu gazeteciler için sessiz yürüyüş: Teslim olmadık, olmayacağız!

Ben Gazeteciyim İnisiyatifi İstanbul Kitap Fuarı’nda tutuklu gazeteciler için sessiz bir eylem düzenledi. Cumhuriyet Kitapları standından başlayan yürüyüşe katılan gazeteci ve yazarlar üzerinde “Teslim Olmayız” yazan tişörtler giydi.

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Diken yazarı Mehveş Evin, Evrensel yazarı Fehim Işık, DUVAR yazarı Celal Başlangıç ve T24 yazarı Aysel Sağır’ın da aralarında olduğu gazeteci ve yazarlar ellerinde taşıdıkları Cumhuriyet gazeteleri ile yaptıkları yürüyüşün ardından Cumhuriyet standına dönen gazeteciler, “Arkadaşlarımız 13 gündür tutuklu” afişinin önünde basın açıklaması yaptı.

“Tutuklanan gazeteciler neyle suçlandıklarını bilmiyorlar”

Ben Gazeteciyim İnisiyatifi adına açıklamayı Gazeteci Mehveş Evin okudu. Evin, basın özgürlüğüne inanan ve sonuna kadar savunan Ben Gazeteciyim İnisiyatifi olarak fuarda bulunduklarını belirterek bunun sebebini son olarak Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik yürütülen soruşturma ve tutuklamalar olarak açıkladı. Cumhuriyet gazetesinden 10 kişinin tutuklu olduğunu hatırlatan Evin, Türkiye’nin en büyük kitap fuarı organizasyonunda olduklarını fakat ülkenin en önemli gazetelerinden birinin kitap editörünün dahi tutuklu olduğunu anlattı. En az 125 gazetecinin tutuklu olduğunu hatırlatan Evin, bunun bir dünya rekoru olduğuna dikkat çekti. Evin, “Üstelik tutuklu gazeteci ve yazarların büyük çoğunluğu için hazırlanmış bir iddianame dahi yok. Bir kısmı neyle suçlandığını dahi bilmiyor, adil yargılanma hakkından da mahrum bırakılıyorlar. Tutuklu gazetecilerin hemen hemen hepsi, yaptıkları haber, yazdıkları yazı, bir televizyon programında söyledikleri sözler, ya da eleştirel bir yayında çalıştıkları için tutuklandı” dedi.

"Teslim olmadık, olmayacağız"

“Aydın Engin’in ‘Orta Çağ karanlığına doğru gidiyoruz’ diye nitelediği günlerdeyiz” diyen Evin, OHAL ile birlikte 160 basın kurumunun kapatıldığını vurguladı. Binlerce gazetecinin işsiz kaldığını söyleyen Evin, geçtiğimiz hafta kapatılan 370 derneğin arasında Özgür Gazeteciler Cemiyeti ve dokuzsekizhaber’in de olduğunu belirtti. Tutuklu gazeteci ve yazarların bir an evvel serbest bırakılmasını, basının üzerindeki baskıların sonlandırılmasını talep eden Evin, herkesi dayanışmaya çağırdı. Evin konuşmasını “Bu kapatmaların, baskıların, tutuklamaların tümü, basın özgürlüğüne yönelik ağır ihlaller. Böylesine geniş bir çerçevede tutulan, keyfi uygulanan hukukla demokrasiden bahsedilemez. Demokrasinin olmadığı bir ülkede ne yayın özgürlüğü olur, ne de temel hak ve hürriyetler... Bizler, basın özgürlüğünü kişisel özgürlüklerimiz için değil, her şeyden evvel halkın haber alma hakkı için savunuyoruz. İşte bu yüzden, hem tutuklu meslektaşlarımızla, hem kapatılan ve baskılanan yayınlarla dayanışıyoruz, dayanışmaya da devam edeceğiz. Biliyoruz ki bir arada, kol kola durursak güçlüyüz. Hepinizi dayanışmaya ve bu sesi yükseltmeye çağırıyoruz. Teslim olmadık, teslim olmayacağız” diyerek sonlandırdı.

Açıklama sırasında sivil polislerin görüntü almasına itiraz eden Fehim Işık polislere “Neden çekiyorsunuz” diye sordu. Işık, polislerin sessiz kalması üzerine kamerayı elleri ile kapatarak görüntü alınmasını istemedi. (Evrensel)