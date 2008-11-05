Kitap fuarında bugün...

9 Kasım'a kadar sürecek olan “1968: 40 Yıl Önce, 40 Yıl Sonra” temasıyla düzenlenen İstanbul Kitap Fuarı kitap tutkunlarını bekliyor.
Yaklaşık 550 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuar, panel, söyleşi, konser, şiir-dinletileri ve çocuk etkinlikleri ile TÜYAP Beylikdüzü Fuar Merkezi'nde.
İşte yazın dünyasının nabzını tutan fuarın bugünkü programı:
5 KASIM ÇARŞAMBA 2008
MARMARA SALONU
Saat: 11.30-12.30
Söyleşi: Sevim Ak
Düzenleyen: CAN ÇOCUK YAYINLARI
Saat: 12.45-13.45
Söyleşi: "Como'dan Venedik'e Gezgin Dedektifler"
Konuşmacı: Almıla Aydın
Düzenleyen: ALTIN KİTAPLAR
Saat:14.00-15.00
Şairler Fazıl Hüsnü Dağlarca'yı Anıyor
Saat:14.00-15.00
Şairler Fazıl Hüsnü Dağlarca'yı Anıyor
Dağlarca etkinliği için TYS'nin konuştuğu şairler:
"Şairler Dağlarca'yı anlatıyor"
Yöneten: Sennur Sezer
Mehrizat, Nurullah Can, A. Kadir Budak, Fikret Demirağ, Rahmi Emeç, Leyla Şahin, Ertan Mısırlı
Düzenleyen: TÜYAP-TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI
Saat:15.15-16.15
Söyleşi: "İlhan Berk'i Anıyoruz"
Yöneten: Doğan Hızlan
Konuşmacılar: Latife Tekin, Oruç Aruoba, Hulki Aktunç, Sina Akyol
Düzenleyen: TÜRKİYE YAYINCILAR BİRLİĞİ-TÜYAP
Saat: 17: 45-18.45
Söyleşi: "Tarihte Bilim"
Konuşmacılar: Murat Birdal, İzzettin Önder
Düzenleyen: EVRENSEL BASIM YAYIN
KARADENİZ SALONU
Saat: 12.00-12.45
Okuma: "Çocuklar Aslı Der İle Buluşuyor"
Konuşmacı: Aslı Der
Düzenleyen: GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞI
Saat: 13.00-13.45
Okuma Saati: "Kış Ülkesi'nden Mutluluk Sokağı'na"
Konuşmacı: Ferda İzbudak Akıncı
Düzenleyen: ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI DERNEĞİ
Saat: 14.00-14.45
Söyleşi: "Venezuela Edebiyatı"
Konuşmacı: Luis Britto Garcia
Düzenleyen: Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Büyükelçiliği
Saat: 15.00-16.00
Söyleşi: Fantastik Macera Tom Trueheart"
Konuşmacı: Ian Beck
Düzenleyen: MAVİBULUT YAYINLARI
Saat: 17.30-18.30
Söyleşi-Sinevizyon: "Can Yücel 'Farzet Hiç Ayrılmadık'"
Yöneten: Tevfik Taş
Konuşmacılar: Işıl Özgentürk, Aydın Çubukçu, Zeki Coşkun, Su Yücel
Düzenleyen: TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI
BÜYÜKADA SALONU
Saat: 12.00-12.45
Panel: "Şeyh Bedrettin'den Sivas Kıyımına Sanatçı Trajedisi"
Yöneten: Tamer Erol
Konuşmacı: Vecihi Timuroğlu
Düzenleyen: KRİTİK KİTAPLAR YAYINEVİ
Saat: 13.00-14.00
Söyleşi: "Kuantum Sıçraması Yapın"
Konuşmacı: Ferhan Efeçınar
Düzenleyen: SİSTEM YAYINCILIK
Saat: 14.15-15.15
Söyleşi: "Parapsikolojinin Dünü ve Bugünü"
Konuşmacı: Tarık Arıkdal
Düzenleyen: RUH VE MADDE YAYINLARI
Saat: 15.30-16.30
Söyleşi: "Tasavvufta Sohbet Kültürü"
Konuşmacılar: Tuğrul İnançer, Sadık Yalsızuçanlar
Düzenleyen: SUFİ KİTAP
Saat: 16.45-17.45
Söyleşi: "Türkiye'de Şiir Dergiciliği"
Konuşmacılar: Metin Celal, Adnan Özer, Mehmet Can Doğan, Cenk Gündoğdu
Düzenleyen: HAYAL DERGİSİ YAYINLARI
HEYBELİADA SALONU
Saat: 12.00-12.45
Söyleşi: "Sanatta Post-Modern Kırılmalar"
Konuşmacı: Rıfat Şahiner
Düzenleyen: YENİ İNSAN YAYINEVİ
Saat: 13.00-14.00
Söyleşi: "Sokaktan Parlamentoya Özgürlükçü Siyaset"
Konuşmacı: Ufuk Uras
Düzenleyen: SU YAYINLARI
Saat: 14.30-15.30
Söyleşi: "İstiklal Mahkemelerinden Modern Türkiye'ye Devrim ve Karşı Devrim"
Konuşmacı: Ergün Aybars
Düzenleyen ZEUS KİTABEVİ
Saat: 17.15-18.15
Söyleşi: "68'den Günümüze Sinema ve Toplumsal Hareketler"
Konuşmacı: Metin Gönen
Düzenleyen: VERSUS KİTAP