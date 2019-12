Kitap fuarında bugün...

9 Kasım'a kadar sürecek olan “1968: 40 Yıl Önce, 40 Yıl Sonra” temasıyla düzenlenen İstanbul Kitap Fuarı kitap tutkunlarını bekliyor.



Yaklaşık 550 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuar, panel, söyleşi, konser, şiir-dinletileri ve çocuk etkinlikleri ile TÜYAP Beylikdüzü Fuar Merkezi'nde.



İşte yazın dünyasının nabzını tutan fuarın bugünkü programı:



5 KASIM ÇARŞAMBA 2008



MARMARA SALONU

Saat: 11.30-12.30

Söyleşi: Sevim Ak

Düzenleyen: CAN ÇOCUK YAYINLARI

Saat: 12.45-13.45

Söyleşi: "Como'dan Venedik'e Gezgin Dedektifler"

Konuşmacı: Almıla Aydın

Düzenleyen: ALTIN KİTAPLAR

Saat:14.00-15.00

Şairler Fazıl Hüsnü Dağlarca'yı Anıyor

Dağlarca etkinliği için TYS'nin konuştuğu şairler:

"Şairler Dağlarca'yı anlatıyor"

Yöneten: Sennur Sezer

Mehrizat, Nurullah Can, A. Kadir Budak, Fikret Demirağ, Rahmi Emeç, Leyla Şahin, Ertan Mısırlı

Düzenleyen: TÜYAP-TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI

Saat:15.15-16.15

Söyleşi: "İlhan Berk'i Anıyoruz"

Yöneten: Doğan Hızlan

Konuşmacılar: Latife Tekin, Oruç Aruoba, Hulki Aktunç, Sina Akyol

Düzenleyen: TÜRKİYE YAYINCILAR BİRLİĞİ-TÜYAP

Saat: 17: 45-18.45

Söyleşi: "Tarihte Bilim"

Konuşmacılar: Murat Birdal, İzzettin Önder

Düzenleyen: EVRENSEL BASIM YAYIN



KARADENİZ SALONU

Saat: 12.00-12.45

Okuma: "Çocuklar Aslı Der İle Buluşuyor"

Konuşmacı: Aslı Der

Düzenleyen: GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞI

Saat: 13.00-13.45

Okuma Saati: "Kış Ülkesi'nden Mutluluk Sokağı'na"

Konuşmacı: Ferda İzbudak Akıncı

Düzenleyen: ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI DERNEĞİ

Saat: 14.00-14.45

Söyleşi: "Venezuela Edebiyatı"

Konuşmacı: Luis Britto Garcia

Düzenleyen: Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Büyükelçiliği

Saat: 15.00-16.00

Söyleşi: Fantastik Macera Tom Trueheart"

Konuşmacı: Ian Beck

Düzenleyen: MAVİBULUT YAYINLARI

Saat: 17.30-18.30

Söyleşi-Sinevizyon: "Can Yücel 'Farzet Hiç Ayrılmadık'"

Yöneten: Tevfik Taş

Konuşmacılar: Işıl Özgentürk, Aydın Çubukçu, Zeki Coşkun, Su Yücel

Düzenleyen: TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI



BÜYÜKADA SALONU

Saat: 12.00-12.45

Panel: "Şeyh Bedrettin'den Sivas Kıyımına Sanatçı Trajedisi"

Yöneten: Tamer Erol

Konuşmacı: Vecihi Timuroğlu

Düzenleyen: KRİTİK KİTAPLAR YAYINEVİ

Saat: 13.00-14.00

Söyleşi: "Kuantum Sıçraması Yapın"

Konuşmacı: Ferhan Efeçınar

Düzenleyen: SİSTEM YAYINCILIK

Saat: 14.15-15.15

Söyleşi: "Parapsikolojinin Dünü ve Bugünü"

Konuşmacı: Tarık Arıkdal

Düzenleyen: RUH VE MADDE YAYINLARI

Saat: 15.30-16.30

Söyleşi: "Tasavvufta Sohbet Kültürü"

Konuşmacılar: Tuğrul İnançer, Sadık Yalsızuçanlar

Düzenleyen: SUFİ KİTAP

Saat: 16.45-17.45

Söyleşi: "Türkiye'de Şiir Dergiciliği"

Konuşmacılar: Metin Celal, Adnan Özer, Mehmet Can Doğan, Cenk Gündoğdu

Düzenleyen: HAYAL DERGİSİ YAYINLARI



HEYBELİADA SALONU

Saat: 12.00-12.45

Söyleşi: "Sanatta Post-Modern Kırılmalar"

Konuşmacı: Rıfat Şahiner

Düzenleyen: YENİ İNSAN YAYINEVİ

Saat: 13.00-14.00

Söyleşi: "Sokaktan Parlamentoya Özgürlükçü Siyaset"

Konuşmacı: Ufuk Uras

Düzenleyen: SU YAYINLARI

Saat: 14.30-15.30

Söyleşi: "İstiklal Mahkemelerinden Modern Türkiye'ye Devrim ve Karşı Devrim"

Konuşmacı: Ergün Aybars

Düzenleyen ZEUS KİTABEVİ

Saat: 17.15-18.15

Söyleşi: "68'den Günümüze Sinema ve Toplumsal Hareketler"

Konuşmacı: Metin Gönen

Düzenleyen: VERSUS KİTAP