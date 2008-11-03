Kitap Fuarı'nda bugün..

Bu sene “1968: 40 Yıl Önce, 40 Yıl Sonra” temasıyla düzenlenen İstanbul Kitap Fuarı’na yaklaşık 550 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılıyor; panel, söyleşi, konser, şiir-dinletileri ve çocuk etkinlikleri gibi 282 kültür etkinliğinde ve imza günlerinde 750 yazar okurlarıyla buluşuyor.3 KASIM PAZARTESİ INTEREXPO SALONU
Saat: 20.00
27. İstanbul Kitap Fuarı-18. İstanbul Sanat Fuarı Onur Ödülleri Töreni MARMARA SALONU
Saat: 12.15-13.15
Söyleşi: "Bir Saatte İngilizce'de Tüm Zamanlar"
Konuşmacı: Murat Kurt
Düzenleyen: MK Yayınları
Saat: 13.30-14.30
Söyleşi: "Çocuk, Müzik ve Edebiyat"
Konuşmacı: Anjelika Akbar
Düzenleyen: MANDOLİN YAYINLARI
Saat: 14.45-15.45
Söyleşi: "Çocuk Edebiyatında Yeni Yaklaşımlar"
Konuşmacılar: Yusuf Çotuksöken, Oya Adalı
Düzenleyen: PAPATYA YAYINCILIK
Saat: 16.00-17.00
Söyleşi: "Ailede Sevgi İletişimi"
Konuşmacı: Vehbi Vakkasoğlu
Düzenleyen: NESİL YAYINLARI
Saat: 17.15-18.15
Şiir-Dinleti: "İLESAM Şiir Şöleni"
Düzenleyen: İLESAM
Saat: 18.30-19.30
Panel: "Dâhiler ve Aşkları"
Yöneten: Derya Önder
Konuşmacılar: Altay Öktem, Asuman Susam, Bâki Ayhan T., Hami Çağdaş, küçük İskender, Salih Bolat, Çiğdem Sezer, Özcan Erdoğan
Düzenleyen: İKAROS YAYINLARI KARADENİZ SALONU
Saat: 12.00-12.45
Okuma: "Çocuklar Gülsevin Kıral ile Buluşuyor"
Konuşmacı: Gülsevin Kıral
Düzenleyen: GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞI
Saat: 13.00-14.00
Panel: "Avrupa'da Türk Edebiyatı"
Yöneten: Müge Sökmen
Konuşmacılar: Tuula Kojo (Finlandiya), Petr Kucera (Çek Cumhuriyeti), Hanneke Van Der Heijden (Hollanda), Wolfgang Riemann
Düzenleyen: LAF (LITERATURE ACROSS FRONTIERS)
Saat: 14.15-15.15
Söyleşi:"Genç Alman Yazarlar"
Konuşmacılar: Thomas Brussig, Thomas Glavinic, Dimitrie Dinev
Düzenleyen: S. FİSCHER VAKFI
Saat: 15.30-17.00
Panel: "1968 Öncesi ve Sonrasında Tiyatro"
Yöneten: Hasan Anamur
Konuşmacılar: Yıldız Kenter, Beklan Algan, Erol Keskin, Atila Alpöge
Düzenleyen: ULUSLARARASI TİYATRO ELEŞTİRMENLERİ BİRLİĞİ
Saat: 17.15-18.15
Söyleşi: "Kadın Sorununun Neresindeyiz?"
Konuşmacı: Server Tanilli
Düzenleyen: TÜYAP
Saat: 18.30-19.30
Avrupa Yakası Dizi Film Gösterimi
Düzenleyen: Plato Filmcilik BÜYÜKADA SALONU
Saat: 12.15-13.15
Panel: "İkinci Yeni Şiiri'nin Sonraki Dönem Şairleri ve Günümüz Şiiri Üzerindeki Etkileri"
Konuşmacılar: Alaattin Karaca, Bâki Ayhan T., Orhan Kahyaoğlu, Şeref Bilsel
Düzenleyen: İKAROS YAYINLARI
Saat: 13.30-14.30
Söyleşi: "Şiir Yaşamın İçinde"
Konuşmacılar: Tansu Akerman, Nusret Karaca
Düzenleyen: CEMAL SÜREYA KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ
Saat: 14.45-15.45
Söyleşi:"Şiirini Kaybeden Var mı?"
Konuşmacılar: Aytül Akal, Mavisel Yener
Düzenleyen: UÇANBALIK YAYINLARI
Saat: 17.15-18.30
Şiir-Dinletisi: "Hayatı Şiirle Anlamak"
Katılımcılar: Bayram Balcı, Zeynep Aliye, Metin Cengiz, Arzu Karadağ, Bilal Kayabay, Gökhan Cengizhan, Oya Uysal, Halil İbrahim Özcan, Nur Saka,Tekin Gönenç, Halide Yıldırım, Arzu K. Ayçiçek
Düzenleyen: Edebiyatçılar Derneği HEYBELİADA SALONU
Saat: 12.00-13.15
Söyleşi: "İnsan Sağlığında Su ve Tuzun Mucizesi"
Konuşmacı: Yücel Aydemir
Düzenleyen: ROYC YAYINLARI
Saat: 13.30-14.30
Söyleşi: "Düello'nun Tarihi"
Konuşmacı: Kanşaubiy Miziev
Düzenleyen: Rusya Yayıncılar Birliği/Moskova Kitap Fuarı ve YGS YAYINEVİ
Saat:14.45-15.45
Panel:"68 Öncesi ve Sonrası Çevirmen Hakları ve Sorumlulukları"
Yöneten: Işıl Bengi
Konuşmacılar: Mahir Boyacıoğlu, Turgut Ağar, Sakine Eruz, Erkan Altınsoy
Düzenleyen: ÇEVİRİ DERNEĞİ
Saat: 16.00-17.00
Söyleşi: "Alternatif Şifa Teknikleri"
Konuşmacı: K. Levent Kosova
Düzenleyen: RUH VE MADDE YAYINLARI
Saat: 17.15-18.15
Panel: "Enver Gökçe'nin Şiir Üzerine Düşünceleri"
Konuşmacılar: Gülcemal Durdu, Leyla Şahin, Afşar Timuçin, Ahmet Özer
Düzenleyen: EDEBİYATÇILAR-KOOP TÜYAP ÇOCUK KULÜBÜ 3 KASIM PAZARTESİ
Saat: 11.30-12.30
Atölye Çalışması: "Kitaplarla Kanatlanıp Dizelerle Uçuşsam"
Konuşmacı: Zübeyde Seven Turan
Düzenleyen: ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI DERNEĞİ
Saat: 13.00-14.00
Çocuklarla Söyleşi
Konuşmacı: Ekrem Güneş
Düzenleyen: TUDEM
Saat: 14.15-15.15
Atölye Çalışması: "Kaç Güneş Var? Bilen Söylesin"
Konuşmacılar: Aytül Akal, Mavisel Yener
Düzenleyen: ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI DERNEĞİ
Saat: 15.30-16.30
Garfiield Çocuk Tiyatrosu
Düzenleyen: GÜLOĞLU KİTAPÇILIKİlgili haberler:İstanbul'da kitap şenliği başladı