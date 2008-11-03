Kitap Fuarı'nda bugün..

Bu sene “1968: 40 Yıl Önce, 40 Yıl Sonra” temasıyla düzenlenen İstanbul Kitap Fuarı’na yaklaşık 550 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılıyor; panel, söyleşi, konser, şiir-dinletileri ve çocuk etkinlikleri gibi 282 kültür etkinliğinde ve imza günlerinde 750 yazar okurlarıyla buluşuyor.Saat: 20.0027. İstanbul Kitap Fuarı-18. İstanbul Sanat Fuarı Onur Ödülleri TöreniSaat: 12.15-13.15Söyleşi: "Bir Saatte İngilizce'de Tüm Zamanlar"Konuşmacı: Murat KurtDüzenleyen: MK YayınlarıSaat: 13.30-14.30Söyleşi: "Çocuk, Müzik ve Edebiyat"Konuşmacı: Anjelika AkbarDüzenleyen: MANDOLİN YAYINLARISaat: 14.45-15.45Söyleşi: "Çocuk Edebiyatında Yeni Yaklaşımlar"Konuşmacılar: Yusuf Çotuksöken, Oya AdalıDüzenleyen: PAPATYA YAYINCILIKSaat: 16.00-17.00Söyleşi: "Ailede Sevgi İletişimi"Konuşmacı: Vehbi VakkasoğluDüzenleyen: NESİL YAYINLARISaat: 17.15-18.15Şiir-Dinleti: "İLESAM Şiir Şöleni"Düzenleyen: İLESAMSaat: 18.30-19.30Panel: "Dâhiler ve Aşkları"Yöneten: Derya ÖnderKonuşmacılar: Altay Öktem, Asuman Susam, Bâki Ayhan T., Hami Çağdaş, küçük İskender, Salih Bolat, Çiğdem Sezer, Özcan ErdoğanDüzenleyen: İKAROS YAYINLARISaat: 12.00-12.45Okuma: "Çocuklar Gülsevin Kıral ile Buluşuyor"Konuşmacı: Gülsevin KıralDüzenleyen: GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞISaat: 13.00-14.00Panel: "Avrupa'da Türk Edebiyatı"Yöneten: Müge SökmenKonuşmacılar: Tuula Kojo (Finlandiya), Petr Kucera (Çek Cumhuriyeti), Hanneke Van Der Heijden (Hollanda), Wolfgang RiemannDüzenleyen: LAF (LITERATURE ACROSS FRONTIERS)Saat: 14.15-15.15Söyleşi:"Genç Alman Yazarlar"Konuşmacılar: Thomas Brussig, Thomas Glavinic, Dimitrie DinevDüzenleyen: S. FİSCHER VAKFISaat: 15.30-17.00Panel: "1968 Öncesi ve Sonrasında Tiyatro"Yöneten: Hasan AnamurKonuşmacılar: Yıldız Kenter, Beklan Algan, Erol Keskin, Atila AlpögeDüzenleyen: ULUSLARARASI TİYATRO ELEŞTİRMENLERİ BİRLİĞİSaat: 17.15-18.15Söyleşi: "Kadın Sorununun Neresindeyiz?"Konuşmacı: Server TanilliDüzenleyen: TÜYAPSaat: 18.30-19.30Avrupa Yakası Dizi Film GösterimiDüzenleyen: Plato FilmcilikSaat: 12.15-13.15Panel: "İkinci Yeni Şiiri'nin Sonraki Dönem Şairleri ve Günümüz Şiiri Üzerindeki Etkileri"Konuşmacılar: Alaattin Karaca, Bâki Ayhan T., Orhan Kahyaoğlu, Şeref BilselDüzenleyen: İKAROS YAYINLARISaat: 13.30-14.30Söyleşi: "Şiir Yaşamın İçinde"Konuşmacılar: Tansu Akerman, Nusret KaracaDüzenleyen: CEMAL SÜREYA KÜLTÜR SANAT DERNEĞİSaat: 14.45-15.45Söyleşi:"Şiirini Kaybeden Var mı?"Konuşmacılar: Aytül Akal, Mavisel YenerDüzenleyen: UÇANBALIK YAYINLARISaat: 17.15-18.30Şiir-Dinletisi: "Hayatı Şiirle Anlamak"Katılımcılar: Bayram Balcı, Zeynep Aliye, Metin Cengiz, Arzu Karadağ, Bilal Kayabay, Gökhan Cengizhan, Oya Uysal, Halil İbrahim Özcan, Nur Saka,Tekin Gönenç, Halide Yıldırım, Arzu K. AyçiçekDüzenleyen: Edebiyatçılar DerneğiSaat: 12.00-13.15Söyleşi: "İnsan Sağlığında Su ve Tuzun Mucizesi"Konuşmacı: Yücel AydemirDüzenleyen: ROYC YAYINLARISaat: 13.30-14.30Söyleşi: "Düello'nun Tarihi"Konuşmacı: Kanşaubiy MizievDüzenleyen: Rusya Yayıncılar Birliği/Moskova Kitap Fuarı ve YGS YAYINEVİSaat:14.45-15.45Panel:"68 Öncesi ve Sonrası Çevirmen Hakları ve Sorumlulukları"Yöneten: Işıl BengiKonuşmacılar: Mahir Boyacıoğlu, Turgut Ağar, Sakine Eruz, Erkan AltınsoyDüzenleyen: ÇEVİRİ DERNEĞİSaat: 16.00-17.00Söyleşi: "Alternatif Şifa Teknikleri"Konuşmacı: K. Levent KosovaDüzenleyen: RUH VE MADDE YAYINLARISaat: 17.15-18.15Panel: "Enver Gökçe'nin Şiir Üzerine Düşünceleri"Konuşmacılar: Gülcemal Durdu, Leyla Şahin, Afşar Timuçin, Ahmet ÖzerDüzenleyen: EDEBİYATÇILAR-KOOPSaat: 11.30-12.30Atölye Çalışması: "Kitaplarla Kanatlanıp Dizelerle Uçuşsam"Konuşmacı: Zübeyde Seven TuranDüzenleyen: ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI DERNEĞİSaat: 13.00-14.00Çocuklarla SöyleşiKonuşmacı: Ekrem GüneşDüzenleyen: TUDEMSaat: 14.15-15.15Atölye Çalışması: "Kaç Güneş Var? Bilen Söylesin"Konuşmacılar: Aytül Akal, Mavisel YenerDüzenleyen: ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI DERNEĞİSaat: 15.30-16.30Garfiield Çocuk TiyatrosuDüzenleyen: GÜLOĞLU KİTAPÇILIK