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Kitap fuarında Aydınlık yazarına saldıranlar gözaltına alındı

Sabahattin Önkibar'ın Meral Akşener'den bahsettiği 'Asena' kitabına saldırmışlardı

06 Kasım 2017 17:52

TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı'nda Kırmızı Kedi Yayınevi standında imza etkinliği olan Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'a Meral Akşener'den bahseden, 'Asena' kitabını bahane ederek saldıran grupta bulunan 2 kişi yakalandı

Sabahattin Önkibar geçen cumartesi günü Büyükçekmece Tüyap İstanbul Kitap Fuarı'ndaki imza günü etkinliği sırasında bir grubun saldırısına uğramıştı.

TIKLAYIN- İstanbul Kitap Fuarı'nda 'Akşener' saldırısı

Büyükçekmeçe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameraları görüntülerinden yola çıkarak Önkibar'a yumruk attığı ve standı dağıttığı belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişilerin Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki emniyetteki işlemleri devam ederken, olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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