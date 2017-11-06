Kitap fuarında Aydınlık yazarına saldıranlar gözaltına alındı

TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı'nda Kırmızı Kedi Yayınevi standında imza etkinliği olan Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'a Meral Akşener'den bahseden, 'Asena' kitabını bahane ederek saldıran grupta bulunan 2 kişi yakalandı

Sabahattin Önkibar geçen cumartesi günü Büyükçekmece Tüyap İstanbul Kitap Fuarı'ndaki imza günü etkinliği sırasında bir grubun saldırısına uğramıştı.

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Büyükçekmeçe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameraları görüntülerinden yola çıkarak Önkibar'a yumruk attığı ve standı dağıttığı belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişilerin Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki emniyetteki işlemleri devam ederken, olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.