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İstanbul Kitap Fuarı'nda 'Akşener' saldırısı

"Devlet Bahçeli'nin organize olmuş fedaileri bunlar"

04 Kasım 2017 16:52

Tüyap İstanbul Kitap Fuarı'nda Kırmızı Kedi Yayınevi standında imza etkinliği olan Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'a Meral Akşener'den bahseden, 'Asena' kitabı bahane edilerek saldırı düzenlendi.

OdaTV'de yer alan habere göre, yaklaşık on kişinin gerçekleştirdiği saldırıda Kırmızı Kedi Yayınevi çalışanları yaralandı. 

Önkibar'dan açıklama

Önkibar Saldırı sonrasında "Bir kitaba dahi tahammül edemeyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Türkiye'nin geldiği nokta budur ama eğilmeyeceğiz inatla mücadele edeceğiz" dedi. 

Önkibar Odatv'ye yaptığı açıklamada sözlerine şöyle sürdürdü:


"Asena' adlı kitabımı kastederek, neden yazdığımı sordular önce. Ben de 'gazetecilik yaptığımı' belirtim. Devlet Bahçeli'ye dair bir önceki kitabımın öfkesi de var. Ve bir yumruk attılar. Devlet Bahçeli'nin organize olmuş fedaileri bunlar, çok belli. Panik halindelerdi. Yerlerde kanlı kitaplar var. Ben kitap yazmaya ve Kırmızı Kedi Yayınevi ile birlikte olmaya devam edeceğim." 

"Geri adım atmayacağız"

Kırmızı Kedi Yayınevi'nin sahibi Haluk Hepkon ise açıklamasında "Türkiye'de içinde olduğumuz hoşgörüsüzlük ve demokrasi karşıtı ortamın yansımasıdır bu saldırı. Böylesi ilk kez yaşanıyor. Daha önce yayınevine saldıranların tespit edilmesine rağmen adliyeden bırakılması sonrasında geldiğimiz nokta bu. Dün de vurguladığımız gibi, hiçbir şekilde geri adım atmayacağız. Gelecekleri varsa, görecekleri de var" 

Saldırgan grubun standın üzerine çıkmasına yayınevi çalışanları da sert şekilde karşılık verdi.

 

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