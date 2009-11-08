Kitap fuarı ve bienal sona eriyor

İstanbul'da düzenlenen iki büyük kültür etkinliği, kitap fuarı ve bienal bu akşam sona eriyor.



İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 11. Uluslararası İstanbul Bienali kapsamında Antrepo No.3, Tütün Deposu ve Feriköy Rum Okulu’nda 40 ülkeden 70 sanatçı ve sanatçı grubunun 141 projesi sergileniyor. Etkinliği öğrenciler ücretsiz gezebiliyor.



11. Uluslararası İstanbul Bienali, başlığını Bertolt Brecht’in 1928 yılında Elisabeth Hauptmann ve Kurt Weill ile birlikte yazdığı Üç Kuruşluk Opera adlı oyunun ikinci perdesinin kapanış parçası olan “İnsan Neyle Yaşar?” adlı şarkıdan alıyor.



TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi- Beylikdüzü’nde düzenlenen 24. İstanbul Kitap Fuarı'nda ise yurt içi ve yurt dışından yüzlerce kitapevinin kitabına ulaşmak mümkün. Fuarda öğrenci, öğretmen ve emeklilere giriş ücretsiz olurken giriş ücreti ise 5 TL.