Kitap fuarı sokağa taşınıyor

T24- Türkiye Diyanet Vakfı'nın düzenlediği ''29. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'' kapsamında, İstanbul Beyazıt Meydanı ve Ankara Kocatepe Camisi avlusu, 17 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında kitapseverleri ağırlayacak

Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi Müdürü Ömer Kara, İstanbul'da her yıl Sultanahmet Camisi'nde düzenlenen fuarın bu yıl "İstanbul 2010 Kültür Başkenti" etkinlikleri kapsamında Beyazıt Meydanı'nda yapılacağını söyledi.

Meydana klimalı bir çadır kurulacağını anlatan Kara, kitapseverlerin geniş ve ferah bir mekanda kitap ve yazarlarla buluşma imkanına kavuşacağını dile getirdi. Kara, İstanbul'daki etkinlikler kapsamında fuar ziyaretçilerinin her akşam bir tasavvuf musikisi konserleri de izleyebileceğini kaydetti.

Fuarda, Kocatepe Camisi avlusunda 70, Beyazıt Meydanı'nda 183 olmak üzere toplam 253 stant kurulacağını belirten Kara, edebiyat, tarih, kültür, medeniyet, felsefe ve din alanında yaklaşık 40 bin kitabın geniş bir okuyucu kitlesine ulaşacağını kaydetti.

Fuara aralarında Türkiye Diyanet Vakfı, Kültür Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının da bulunduğu yayınlarının da bulunduğu 240 yayınevinin katılacağını belirtti.

Çocukları da unutmadıklarını ifade eden Kara, çocuklara yönelik yayın yapan yayınevlerinin stantlarında da minik ziyaretçilerin kitap sevgisiyle tanışacaklarını kaydetti.

Fuar kapsamında resim ve hat sergileri ile yazarlarla sohbet toplantıları ve imza günlerinin de düzenleneceğini anlatan Kara, yayınevlerinin yüzde 20 ile yüzde 50 arasında değişen oranlarda indirime gideceğini bildirdi.

Kara, her gün 11.00-24.00 saatleri arasında ziyaret edilebileceğini belirtti.





