Kitap fuarı için yarın son gün

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi- Beylikdüzü’nde düzenlenen 24. İstanbul Kitap Fuarı Pazar akşamı sona eriyor.



Yurt içi ve yurt dışından 550 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen 28. İstanbul Kitap Fuarı’nda uluslararası etkinliklerin yanı sıra söyleşi, panel, şiir dinletisi, atölye ve çocuk aktiviteleriyle birlikte 297 etkinlik düzenleniyor. Etkinlikler son güne kadar devam edecek.



Pazar akşamına kadar devam edecek fuarda öğrenci, öğretmen ve emeklilere giriş ücretsiz olurken giriş ücreti ise 5 TL.



İlk 4 günde 110 bin ziyaretçi



Yapılan yazılı açıklamada, Beylikdüzü'ndeki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 31 Ekimde açılan fuarı ilk 4 günde 110 bin kişinin ziyaret ettiği belirtilerek, 8 Kasım'a kadar sürecek fuarda öğrenci, öğretmen ve emeklilere girişin ücretsiz olduğu hatırlatıldı.



Onur ödülleri sahiplerini buldu



28. İstanbul Kitap Fuarı ve 19. İstanbul Sanat Fuarı'nda düzenlenen törenlerle onur ödülleri de sahiplerini buldu.



"Onur Yazarı Ödülü"nün Cevat Çapan'a, "Sanatçı Onur Ödülü"nün Muhsin Kut'a, "Sanat Fuarı Eleştirmen Onur Ödülü"nün Prof. Dr. Erhan Karaesmen'e "Sanatsever Kurum Ödülü"nün Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk'e, "Koleksiyoner Onur Ödülü"nün ise Lale ve Cengiz Akıncı'ya verildi.

