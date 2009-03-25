Kitap aşkı zirve yaptı

Çankırılı öğrencilerin kitap aşkı zirveye çıktı. Çankırı’da geçtiğimiz hafta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü önünde başlatılan okuma eylemi, İl Halk Kütüphanesi’ne taşındı. Öğrenciler daha sonra ise Ilgaz Dağı’nın zirvesinde yağan şiddetli kar ve fırtınaya rağmen okuma eylemi gerçekleştirdi.



Çankırı Lisesi’nden Satılmış Çelik, Şeyda Köpürlü ve Fatma Öztürk’ün sorumluluğunda yürütülen eylem kampanyasının Ilgaz Dağı etabına 35 öğrenci ve kampanyaya destek veren 5 öğretmen katıldı. Doruk Mevkii’nde Karlı ve soğuk havada öğrenciler adına bir basın açıklaması yapan Satılmış Çelik, şunları söyledi:



“İnternette yaptığımız araştırmalarda gördük ki Türkiye’nin 2 bin 24 Halk Kütüphanesi’ne karşılık Almanya’da 10 bin 531, Fransa’da 13 bin 924, İngiltere’de 12 bin 324 kütüphane bulunuyor. Türkiye’de bir yılda basılan kitap Japonya’da bir günde basılıyor. Japonya’da yılda kişi başına 25 kitap, Fransa’da 7 kitap, İngiltere’de 12, ABD’de kişi başına 8 kitap üretilirken, Türkiye’de kişi başına bir kitaba 12 bin 89 kişi düşüyor. Almanya’da kişi başına düşen günlük okuma süresi 24 dakika iken, Türkiye’de 13 saniye. Türkiye’de toplumsal yaşamda kitabın bir yeri neredeyse hiç yoktur. Ülke olarak, eğitim kurumları olarak okuma alışkanlığı kazandırma konusunda son derece başarısız. Uzmanlara göre evin köşesinde kitaplığın olması, çocukta kitap okuma alışkanlığını sağlamakta büyük önem taşıyor. Okumadıkça geriliyoruz. Kitap okumak bir ihtiyaçtır. Bu amaçla ‘500 eve 500 Kütüphane’ adı altında bir kampanya başlattık. Bir yıl içinde okul öğrencilerimizin tamamına 6 kez 500 adet kitap dağıttık.”



Çankırı Lisesi öğrencilerinden Fatma Öztürk ise sözcük dağarcıklarını geliştirip kültürlerini artırarak uygarlık seviyelerini yükseltmek için kitap okumaları gerektiğini belirtti. Öztürk, "Bizler bu eylemi insanların zor şartlarda kitap okumaya çalıştıklarını göstermek için yapıyoruz. Kitap insanları dinlendiren bir özelliğe sahiptir” dedi. Öztürk, bir haftada derslerinden arta kalan zaman içinde 300 sayfalık bir kitabı rahatlıkla okuyabildiğini ve bu özelliğinden dolayı kendisini farklı hissetiğini sözlerine ekledi.



Çankırı Lisesi Müdürü Mehmet Soycani ise “Çankırı Türkiye istatistiklerine göre kitap okumada iyi durumda. Yaptığımız eylem ile kitap okumayı sürekli gündemde tutmaya çalışıyoruz” dedi. Çankırı Lisesinin okuma eylemine Ilgaz Kaymakamı Namık Kemal Nazlı da destek vererek, kitap okumanın insanlar ve özellikle öğrenciler için çok büyük önemi olduğunu vurguladı.











