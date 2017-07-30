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Kültür-Sanat

Kitaba bağlı kalınsaydı Game of Thrones karakterleri nasıl görünürdü?

Game of Thrones dizisindeki karakterlerden bazılarının görünümleri orijinal hallerinden oldukça uzak

30 Temmuz 2017 17:37

Game of Thrones dizisindeki karakterler, ‘Buz ve Ateşin Şarkısı' (A Song of Ice and Fire) kitabındaki orijinal özelliklerine bağlı kalınarak yaratılsa da bazılarının görünümleri orijinal hallerinden oldukça uzak.

Daenerys Targaryen

Ejderhaların Annesi, kitapta gümüş rengi saçlı ve menekşe rengi gözlü olarak anlatılıyor. 

Jon Snow

Jon Snow, kitapta koyu saçlı ve gri gözlü bir genç erkek olarak tarif ediliyor.

Tyrion Lannister

Dizi tamamıyla kitaba bağlı kalsaydı, Peter Dinklage saçları beyaza yakın, bir gözü siyah diğeri mavi, eğri burunlu ve dudaklı biri olacaktı. Ancak yapımcılar onun yüzüne sadece yara izleri yapmakla yetinmeyi tercih etmişler. 

Tarthlı Brienne

Kitapta Brienne, geniş ağızlı, kırık dişli ve benli bir kadın olarak tasvir ediliyor. 

Ramsay Bolton

Ramsay, kitapta pembe ve sivilceli ciltli, geniş burunlu ve uzun saçlı biri olarak tasvir ediliyor. 

Theon Greyjoy

Televizyondaki halinin aksine Theon karakteri, kitapta, koyu tenli ve koyu renk saçlı bir adam olarak betimleniyor. 

Ygritte

Kitapta Jon Snow'un sevgilisi dizide olduğundan farklı anlatılıyor: Kızıl dalgalı saçlı, kalkık burunlu ve dişleri hafif kırık.

Tywin Lannister

Lannister'ların babası kel, sakallı ama bıyıksız biri olarak tarif ediliyor. 

Tommen Baratheon

Kitapta Kral Tommen, kilolu ve uzun saçlı bir çocuk olarak anlatılıyor. 

Euron Greyjoy

George R. R. Martin'e göre Euron, esmer ve düzgün burunlu biri. Üstelik kitapta sağ gözünün mavi, sol gözünün ise bantlı olduğu bilgisi yer alıyor. 

(Kaynak: ntv)

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