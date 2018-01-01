T24 LogoT24 Logo
Politika

KİT Komisyonu’nun, yerinde denetimleri sona mı eriyor?

2012 yılına ait raporda, 86 kuruluşun denetim kapsamında olduğu görülüyor

01 Ocak 2018 21:50

Hülya Karabağlı

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)  Komisyonu,  KİT kapsamına giren kuruluşlarla ilgili denetim mesaisine 10 Ocak’tan itibaren başlıyor. Komisyon Başkanlığı, kuruluşların 2016 yılı hesaplarına ilişkin alt komisyonun yapacağı denetimlerle ilgili taslak programını komisyon üyesi milletvekillerine gönderdi.

Başkanlık, zaman kaybına ve Meclis’in yoğun gündeminden kaynaklı toplantı ertelemelerine karşı alt komisyonun KİT Komisyonu salonunda toplanabileceğine ilişkin bilgilendirme  notuyla, ‘yerinde denetim’ bitiyor mu sorularına neden oldu. KİT Alt komisyonları Ankara dışındaki KİT’leri de yerinde denetliyor ve raporlarını buna göre hazırlıyor.

KİT Komisyonu Başkanlığı’nın komisyon üyesi milletvekillerine gönderdiği bilgilendirme notu şöyle:

“Ekte, KİT Komisyonunun denetim kapsamındaki kuruluşların 2016 yılına ilişkin “Taslak Denetim Programını” bilgilerinize arz ederiz. Kesinleşen program 21 Aralık 2017 tarihinde resmi bir yazı ile bilginize arz edeceğiz.

Bu kapsamda;

- Haftada 2 günden (Çarşamba ve Perşembe günleri) toplamda 22 alt komisyon toplantısının yapılması planlanmaktadır. Toplantılar 10 Ocak 2018 tarihinde başlayacak ve 22 Mart 2018 tarihinde sonuçlandırılması öngörülmektedir. Toplantıların başlama saati sabah 11.00 olarak belirlenmiştir.

- Bu alt komisyon toplantılarının, zaman kaybını ve TBMM’nin yoğun gündeminden dolayı toplantı ertelemelerini önlemek için, KİT Komisyonu toplantı salonunda yapılması öngörülmektedir. (Ankara dışındaki kuruluşlar dâhil)

KİT Komisyonun taslak denetim takvimine ulaşmak için tıklayınız... 

 

 

ETİKETLER

kit komisyonudenetimyerinde denetim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24