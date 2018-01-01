KİT Komisyonu’nun, yerinde denetimleri sona mı eriyor?

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, KİT kapsamına giren kuruluşlarla ilgili denetim mesaisine 10 Ocak’tan itibaren başlıyor. Komisyon Başkanlığı, kuruluşların 2016 yılı hesaplarına ilişkin alt komisyonun yapacağı denetimlerle ilgili taslak programını komisyon üyesi milletvekillerine gönderdi.

Başkanlık, zaman kaybına ve Meclis’in yoğun gündeminden kaynaklı toplantı ertelemelerine karşı alt komisyonun KİT Komisyonu salonunda toplanabileceğine ilişkin bilgilendirme notuyla, ‘yerinde denetim’ bitiyor mu sorularına neden oldu. KİT Alt komisyonları Ankara dışındaki KİT’leri de yerinde denetliyor ve raporlarını buna göre hazırlıyor.

KİT Komisyonu Başkanlığı’nın komisyon üyesi milletvekillerine gönderdiği bilgilendirme notu şöyle:

“Ekte, KİT Komisyonunun denetim kapsamındaki kuruluşların 2016 yılına ilişkin “Taslak Denetim Programını” bilgilerinize arz ederiz. Kesinleşen program 21 Aralık 2017 tarihinde resmi bir yazı ile bilginize arz edeceğiz.

Bu kapsamda;

- Haftada 2 günden (Çarşamba ve Perşembe günleri) toplamda 22 alt komisyon toplantısının yapılması planlanmaktadır. Toplantılar 10 Ocak 2018 tarihinde başlayacak ve 22 Mart 2018 tarihinde sonuçlandırılması öngörülmektedir. Toplantıların başlama saati sabah 11.00 olarak belirlenmiştir.

- Bu alt komisyon toplantılarının, zaman kaybını ve TBMM’nin yoğun gündeminden dolayı toplantı ertelemelerini önlemek için, KİT Komisyonu toplantı salonunda yapılması öngörülmektedir. (Ankara dışındaki kuruluşlar dâhil)

KİT Komisyonun taslak denetim takvimine ulaşmak için tıklayınız...