KİT Komisyonu'nda TEİAŞ'ın hesapları görüşüldü

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- TBMM KİT Komisyonu\'nda TEİAŞ\'ın 2015 ve 2016 yılı hesapları görüşüldü.

TBMM KİT Komisyonu\'nda Türkiye Elektrik İletim A.Ş.\'nin (TEİAŞ) 2015 ve 2016 yılı hesapları görüşüldü. Komisyonda TEİAŞ Genel Müdürü Orhan Kaldırım, kurumun faaliyetlerine ilişkin sorulara cevap verdi. Orhan Kaldırım, Akkuyu Nükleer Güç Santrali\'ne ilişkin şu bilgileri verdi:

\"Akkuyu NGS\'nin ilk ünitesi 2023\'te devreye girecek. 2026\'dan itibaren 4.8 gigavatlık bir santral olarak hizmet verecek. TEİAŞ olarak yaklaşık 4.8 gigavatlık gücün 6 tane iletim hattı ve çeşitli trafo merkezleriyle taşınması ile ilgili bütün projelerimizi bitirdik. Çevresel Etki Değerlendirmesi raporlarını aldık. Yakın zamanda bunları ihale edeceğiz. Elektrik santrallerinin desteklenmesi amacıyla oluşturulan kapasite mekanizması 2018 yılı bütçesinin 1 milyar 410 milyon lira civarında. Bunun yaklaşık 925 milyonu harcandı. Mekanizma için 2019 yılında verilecek bütçeye ilişkin çalışmalar devam ediyor. Tabii burada amaç santrallerin desteklenmesi, yerli kaynakların kullanılması.\"

TEİAŞ\'ın yüksek gerilim hatlarında çalışan personelinin yıpranma paylarının verilip verilmediğine ilişkin soruya Orhan Kaldırım şu cevabı verdi:

\"Yüksek gerilim hattındaki çalışanlarımıza yüksek gerilim tazminatlarını veriyoruz. Bu da toplu sözleşmede zaten gündeme geliyor. Ayrıca arazi tazminatları veriyoruz. Bunların nasıl verildiği ile ilgili zaten kanunen kısıtlar da var. Bunlar toplu sözleşmede tekrar gündeme gelecek. Bunun haricinde vardiya tazminatlarımız var. Bunları da resmi olarak veriyoruz. Ama bizim kurum olarak bunlar haricinde verebileceğimiz bir ücret bulunmamaktadır.\"