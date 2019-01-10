Kit Harrington: Game of Thrones'un son bölümünü çektiğimizde dağılmış hissediyorduk

T24 Haber Merkezi

Dünyanın en çok izlenen dizilerinden 'Game of Thrones'ta Jon Snow karakterini canlandıran Kit Harrington, dizinin son sezonunun çekimlerini tamamladıklarında "dağılmış" hissettiklerini belirtti.

GQ Avustralya'ya konuşan Harrington dizinin son sezonunun çekimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Harrington "Game of Thrones'un son sezonu bizi 'dağıtmak' için tasarlanmış gibiydi, sonunda herkes dağılmış haldeydi. Sonunda çok yorulduğumuz için mi yoksa dizinin bitmesi nedeniyle üzgün olduğumuz için mi ağlıyorduk bilmiyorum. Çok uykusuz kaldık." dedi.

Harrington ayrıca dizide rol alan bir çok oyunucunun çekimlerin sonlarına doğru "Artık bıktım. Bu dizi başıma gelen en güzel şeydi, birgün çok özleyeceğim, ama bıktım" dediğini belirtti.

Game of Thrones'un son sezonuyla ilgili bütün detaylar bir sır gibi saklanıyor. Merakla beklenen son sezon nisan ayında yayınlanacak. Dizide "Night King" karakterini canlandıran Vladimir Furdik "Bu sezonda çok büyük bir savaş sahnesi var, yaratıcılar televizyon tarihinin en büyük savaş sahnesi olmasını istiyor. Neredeyse bütün bir bölüm bu savaş sahnesinden oluşacak" demişti.