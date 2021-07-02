T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Kit Harington tiyatro sahnesine hazırlanıyor

02 Temmuz 2021 16:24

Game of Thrones sonrası Modern Love ve Criminal dizilerinde rol alan Kit Harington, tiyatroya geçiş yaptı.

Game of Thrones'un John Snow'u İngiliz oyuncu Kit Harington, William Shakespeare'in V. Henry isimli tarihsel oyununun modern uyarlamasında başrolü üstlenecek.

The Guardian'da yer alan habere göre gücün ve kriz zamanında liderliğin yozlaştırıcı etkisini inceleyen bu uyarlama, önümüzdeki yılın şubat ayında Londra'da yakın zamanda yenilenen Donmar Warehouse'da sanatseverlerle buluşacak. Oyunun yönetmenliğini ise Max Webster üstlenecek.

Game of Thrones
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24